Uomini e Donne, Andrea e Arianna innamoratissimi: lui si sbilancia, l’ultimo gesto

Andrea e Arianna dopo Uomini e Donne: le ultime notizie sulla coppia

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione continuano a vivere felici la loro storia d’amore dopo la scelta anticipata a Uomini e Donne. L’ex tronista-bis infatti sembra essere innamoratissimo della sua corteggiatrice e su Instagram è tutto un tripudio di messaggi stupendi e dediche coinvolgenti. Sì, è vero che siamo ancora agli inizi e che tutto può cambiare da un momento all’altro; le storie d’amore però sono belle anche per questo, no? Viversi ogni attimo di sentimenti che nascono e crescono col tempo e che poi, come tutte le cose, cambiano. Si spera in meglio, per Andrea e Arianna, visto che vederli così felici fa piacere a tutti, sostenitori e non. Ma veniamo al dunque: cosa succede alla coppia dopo Uomini e Donne? Ve lo diciamo subito.

Uomini e Donne, la dedica di Andrea ad Arianna

Anzitutto Andrea si è sbilanciato parecchio e ha pubblicato su Instagram la strofa di una canzone bellissima, Caruso di Lucio Dalla. Le parole sono tutto dire: “Un uomo abbraccia una ragazza / Dopo che aveva pianto / Poi si schiarisce la voce / E ricomincia il canto”. Non si può negare insomma che il tronista sia presissimo della sua Arianna: non si dedica una canzone di Dalla tutti i giorni, no? Soprattutto questa canzone. Dediche a parte comunque, i due stanno vivendo la bella vita che fanno tutti gli innamorati: stanno conoscendo gli amici l’uno dell’altra, come si vede in una delle storie Instagram pubblicate da lei.

Arianna scherza con le amiche: “Mi ha già rubato il fidanzato!”

Sempre sul profilo Instagram di lei la si vede riprendere Andrea in compagnia delle sue amiche e canticchiare anche una battuta: “Mi ha già rubato il fidanzato!”. Tutto insomma sta andando per il verso giusto, almeno per Andrea, visto che per i suoi ex colleghi di trono le cose sono piuttosto complicate: pensate ad esempio all’ultimo colpo di scena che ha travolto il trono di Ivan Gonzalez oppure alle lacrime versate da Lorenzo nell’ultima registrazione che lo ha visto protagonista. Speriamo che anche il loro percorso terminerà con un bel lieto fine, come lo è stato quello di Andrea Cerioli. Anche perché il trono del suo omonimo, Andrea Zelletta, al momento ci sembra partito proprio col piede sbagliato… Vi lasciamo agli ultimi post Instagram di Andrea e Arianna: