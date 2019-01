Uomini e Donne, Andrea Dal Corso commosso: “Incredibile, sono quasi incredulo”

Andrea Uomini e Donne, tantissimi messaggi dopo il racconto della Sindrome di Raynaud

Andrea Dal Corso è senz’altro uno dei personaggi più in vista del momento, visto che ha partecipato prima a Temptation Island poi a Uomini e Donne, e peraltro sembra avere tutte le carte in regola per essere scelto da Teresa Langella. Come se non bastasse, qualora non fosse così avrebbe comunque altrettante carte in regola per diventare tronista. Ecco perché quanto ha scritto su Instagram è stato letto da moltissimi e ha rappresentato senz’altro una spinta a non mollare e a non darsi per vinta.

Uomini e Donne, Andrea spiazzato dai tanti messaggi: “Sono quasi incredulo”

“È incredibile – così ha esordito Andrea –! Non avrei mai pensato di ricevere centinaia di commenti, messaggi, email di persone che soffrono dello stesso disagio. Pensavo fosse qualcosa di più raro… Ma sono quasi incredulo da quanti siamo e di qualunque età! A chi è comparsa settimana scorsa, e chi ci convive da più di 15/20 anni! Vi faccio il mio in bocca al lupo!”. Il tutto seguìto da un cuore. Questa volta insomma il suo post non è stato dedicato a Teresa Langella ma a qualcosa di diverso, la Sindrome di Raynaud, che a quanto pare è diffusa più del previsto tra i suoi follower.

Andrea Dal Corso tra carriera e amore: il futuro del corteggiatore di Teresa Langella

Andrea può dirsi soddisfatto insomma, visto che è stato d’aiuto a tanta gente. Come può dirsi soddisfatto del suo percorso a Uomini e Donne dopo l’ultimo importantissimo gesto di Teresa. Certo, lui continua ad essere sempre un po’ ambiguo ma gli ultimi post che ha pubblicato e le ultime cose dette alla Langella sembrano voler dire una cosa sola, cioè che la tronista gli piace davvero. Sarà o non sarà lui la scelta? Questo non lo sappiamo, e in fondo, a fronte del bel gesto che ha fatto parlando della sua malattia, ci interessa poco.