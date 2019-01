Andrea Dal Corso dedica un video a Teresa Langella? Il messaggio è chiaro

Teresa e Andrea Uomini e Donne, le ultime news

In questo periodo tutti ci stiamo chiedendo cosa ne sarà di Andrea Dal Corso e Teresa Langella, visto che nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne la tronista è stata piuttosto esplicita nei confronti del suo corteggiatore. Si è trattato in effetti di una puntata molto movimentata che non sarà piaciuta affatto ad Antonio Moriconi e che farà molto discutere il pubblico quando andrà in onda. Ecco perché seguiamo costantemente Andrea e vogliamo capire come ha reagito alle parole della sua Teresa. Lui peraltro non è nuovo a mandare messaggi in codice su Instagram, e questo ci permette di farci un’idea di cosa vedremo a Uomini e Donne nelle registrazioni future.

Uomini e Donne, anticipazioni su Andrea e Teresa: quale futuro per la coppia?

Casomai non lo sapeste, l’ultima volta Teresa ha baciato Antonio ma in puntata ha espresso delle parole davvero forti nei confronti di Andrea, al punto da farci credere che in realtà fosse lui il suo preferito. Andrea ha ovviamente reagito positivamente alle parole della tronista, anche se scopriremo tutto nelle prossime registrazioni, visto che al momento tutto tace anche su Instagram. O meglio, quasi tutto. Mentre Titanic andava in onda infatti Andrea ha pubblicato la scena del bacio tra Jack e Rose e nella storia successiva ha commentato scrivendo “54.786esima volta. Ma Titanic è sempre Titanic!”. Un apprezzamento per il film insomma che però può essere letto in un altro modo.

News Andrea Dal Corso: chi sceglierà Teresa a Uomini e Donne?

Andrea infatti ha ripreso una scena molto importante del film, quella in cui lui chiede a lei “Ti fidi di me?” e che finisce con un lungo bacio. Un corteggiatore di Uomini e Donne non può che aver fatto riferimento alla sua tronista. Certo, magari era la scena che gli piaceva di più ma non è da escludere che Andrea abbia voluto mandare un messaggio chiaro alla sua Terry. Anche perché ricordiamoci che loro due non si sono ancora baciati. Tutto torna insomma, almeno per noi gossippari. Stiamo ancora pensando allo sfogo di Raffaella Mennoia e alle ultime bruttissime news su Claudio e Ginevra ma nonostante questo non perderemo mai d’occhio Andrea e Teresa: dite che formeranno una coppia alla fine di Uomini e Donne?