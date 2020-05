Uomini e Donne, chi è Alchimista? Spunta il nome di Manuel Galiano

Chi è l’Alchimista di Uomini e Donne? Fin ora il nome più papabile è Alessandro Graziani ma spunta l’ipotesi di Manuel Galiano: l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià condivide una storia sospetta

Nelle ultime ore non si fa che parlare della vera identità che si celerebbe dietro l’Alchimista, attuale corteggiatore di Giovanna Abate nel dating show di Uomini e Donne. È partito un vero toto-nome sul web e il nome che rimbalza di più è quello di Alessandro Graziani, già corteggiatore della tronista. Il giovane avrebbe potuto studiare un piano per stupire la ragazza e farsi conoscere al di là del suo aspetto fisico: in effetti, valutando la fisicità dell’Alchimista, troviamo molte similitudini. Ma sarà davvero lui? Il personaggio mascherato è apparso decisamente interessato a Giovanna, sentimento ampiamente ricambiato dalla ragazza: “Quello che mi trasmetti attraverso la maschera è tanto. Sei folle, sei geniale, sei tante cose. Mi sembri anche deciso, mi trasmetti che ci stai credendo”, questo quanto detto dalla tronista in studio. Nelle ultime ore, però, sul web si vocifera anche un’altra ipotesi: dietro la maschera di Dalì potrebbe nascondersi Manuel Galiano, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià. Ad alimentare i sospetti è stato proprio il ragazzo di Savona che, attraverso una storia di Instagram, ha forse lasciato un indizio inequivocabile. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Uomini e Donne gossip: Manuel Galiano è l’Alchimista? Nuovi indizi sul web

Mesi fa, attraverso il format delle domande di Instagram, un fan chiese a Galiano se avesse intenzione di scendere le scale di Ued per corteggiare Giovanna. “Vorrei”, diceva in tale occasione. Che si sia deciso quindi? Qualche ora fa, inoltre, Manuel ha condiviso una storia sui social in cui si vede un’immagine con alcune persone che indossano la stessa maschera dell’Alchimista, quella di Dalì, simbolo de La Casa di Carta.

Potrebbe essere una semplice coincidenza, ma nulla è da escludere, visto l’interesse confessato in precedenza per la tronista.

Tina cambia parere su Giovanna

In una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, la carismatica opinionista Tina Cipollari ha svelato di aver cambiato opinione sull’Abate: “Giovanna? Questa novità a Uomini e Donne l’ha proprio cambiata. All’inizio non mi andava a genio, mi pareva avesse un po’ troppe pretese. Ora la vedo sempre un po’ capricciosa, ma mai banale. È una vera”.