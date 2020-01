UeD: Manuel Galiano vuole corteggiare la nuova tronista Giovanna

Manuel Galiano è pronto per conquistare la neo tronista Giovanna Abate? Dopo l’epilogo con Giulia Cavaglià, l’ex corteggiatore potrebbe tornare a Uomini e Donne: le ultime dichiarazioni

Il pubblico del talk show di Canale 5 ricorda benissimo Manuel Galiano: l’ex corteggiatore ligure è stato uno dei protagonisti del trono di Giulia Cavaglià. La torinese scelse proprio quest’ultimo, preferendolo a Giulio Raselli, promosso poi come tronista nell’ultima stagione di Uomini e Donne. Dopo il percorso presso il celebre programma di Maria de Filippi, il rapporto tra i due è durato poco meno di un mese. La scorsa estate, infatti, scoppiò un vero e proprio caso mediatico in merito alla coppia: Manuel venne accusato di aver tradito l’ex tronista durante una vacanza ad Ibiza. Galiano si difese, dichiarando che il tradimento era totalmente falso e accusò la Cavaglià di aver approfittato dello scoop per interrompere la relazione. Ne conseguì un’intervista da parte della redazione di Uomini e Donne, la quale volle vederci chiaro ed escludere qualsiasi inganno da parte della torinese. Ad oggi, Giulia ha intrapreso una relazione con il noto scrittore modenese Francesco Sole, mentre Galiano risulterebbe ancora in cerca dell’amore. Nelle ultime ore, l’ex corteggiatore ha svelato di voler corteggiare la nuova tronista Giovanna Abate.

L’ex corteggiatore pronto per tornare a Uomini e Donne? Ecco cosa ha appena confessato sui social

Un colpo di scena davvero inaspettato. Dopo la recente delusione d’amore durante il percorso con Giulio Raselli, Giovanna Abate è pronta per rimettersi in gioco. Un noto ex protagonista del talk show potrebbe presto provare a farle tornare il sorriso. Qualche ora fa, l’ex corteggiatore Manuel Galiano ha pubblicato una storia molto particolare su Instagram. Un fan chiede se avesse l’intenzione di scendere per corteggiare la tronista romana. Manuel ha risposto con una sola parola: “Vorrei”. Alla luce di tali dichiarazioni, Maria de Filippi darà una seconda chance al ligure per poter trovare nuovamente l’amore?

Manuel Galiano e Mikela Miki, l’ultimo flirt del rapper

Come svelava poco tempo fa VeryInutilPeople, Galiano avrebbe avuto una love story con una modella di origini albanesi, tale Mikela Miki. I due erano stati avvistati in atteggiamenti molto intimi in diverse occasioni mentre si trovavano in alcuni locali della movida milanese. Entrambi non hanno mai confermato ne smentito il gossip.