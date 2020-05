Uomini e Donne: perché Tina Cipollari odia Gemma Galgani e le parole su Giovanna Abate

In un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni – nel numero in edicola da martedì 5 maggio 2020 – Tina Cipollari ha detto la sua sulle ultime puntate di Uomini e Donne. Quelle che hanno visto come protagoniste, a causa dell’emergenza Coronavirus, solo Giovanna Abate e Gemma Galgani. Complice la nuova formula dello storico format di Maria De Filippi, l’opinionista ha cambiato idea sulla nuova tronista mentre il suo pensiero su Gemma è rimasto pressoché invariato. Alla rivista Tina ha spiegato il motivo per il quale attacca di continuo la Galgani e perché tra di loro non potrà mai esserci pace nonostante il parere contrario della Dama torinese.

Le parole di Tina Cipollari su Gemma Galgani e Giovanna Abate

“Giovanna? Questa novità a Uomini e Donne l’ha proprio cambiata. All’inizio non mi andava a genio, mi pareva avesse un po’ troppe pretese. Ora la vedo sempre un po’ capricciosa, ma mai banale. È una vera“, ha detto Tina Cipollari. Essere veri è una qualità preziosa per l’ex moglie di Kikò Nalli. “Non solo in tv, ma nella vita. Io non potrei fare quello che faccio se non fossi onesta con Maria e con il pubblico”, ha puntualizzato la 54enne. E senza peli sulla lingua Tina è tornata a punzecchiare Gemma: “Quel rottame di donna con queste chat mi ha fatto diventare ancora più spietata. È una mummia ridicola!”.

Uomini e Donne: Tina Cipollari non sopporta Gemma Galgani

“Perché la tratto male? Perché ha 70 anni e piange per qualsiasi cosa. È riuscita a emozionarsi pure per uno che le ha scritto due parole carine su un computer, ma per favore…”, ha dichiarato Tina Cipollari. “Una donna, anche se non più ragazzina, può amare ma senza pretendere di fare la showgirl ventenne. Poi ha visto che razza di corteggiatori ha? Uno peggio dell’altro! Sono uomini che pensano di arrivare con lei “al dunque” in fretta”, ha aggiunto.

Le liti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sono tutte vere

Di recente Gemma Galgani ha chiarito che gli scontri con Tina Cipollari non sono frutto di un copione ma di un’antipatia reale. La 70enne ha inoltre ammesso che l’intera situazione la fa soffrire parecchio ma non ha alcuna intenzione di smettere di cercare il grande amore.