Tina Cipollari e Gemma Galgani litigano per finta? Arriva la verità

Tina e Gemma litigano davvero a Uomini e Donne: arriva la dichiarazione della Galgani

Da anni le liti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani dominano le puntate del Trono Over di Uomini e Donne. Liti accese, spesso violente, al centro di dibattiti e discussioni. Ma sono litigi reali, scaturiti da una vera antipatia tra le due, o si tratta di una messinscena, frutto di un copione ben scritto? Sono in molti a domandarselo e dopo tutto questo tempo la Dama torinese ha ufficialmente detto basta. Gem è infatti stanca di certe ipotesi del tutto infondante: quello che accade con la Vamp, a detta della 70enne è tutto vero, e neppure lei sa spiegarsi il motivo di questa rivalità. Per la Galgani tutto è nato dalla volontà della Cipollari, che non ha mai fatto nulla per cercare una pace o quanto meno un compromesso.

Le ultime parole di Gemma Galgani sulla rivale Tina Cipollari

“Mi arrabbio tantissimo quando mi fermano per la strada o mi scrivono dicendo che Uomini e Donne è un programma tutto studiato a tavolino. A cominciare dalle storie d’amore che nascono lì dentro, per finire con le diatribe fra opinionisti e tronisti, in particolare i miei litigi con Tina. È tutto vero! E io quando piango, piango lacrime vere, ci sto davvero male“, ha ammesso Gemma Galgani al settimanale Di Più Tv. La protagonista di Uomini e Donne soffre soprattutto per il paragone con la mummia, paragone nato proprio dalla Cipollari. “Lei in passato l’ha più volte portata in trasmissione dicendo che sono io. Non avete idea di quanto mi faccia soffrire questo siparietto, dice che sono brutta, che ho il nasone”, ha confidato.

Perché Tina si comporta in questo modo con Gemma Galgani

“Non so perché Tina fa così. Le mie amiche dicono che è invidiosa”, ha puntualizzato Gemma Galgani, presente a Uomini e Donne da ormai dieci anni. Nonostante le delusioni e le prese in giro, la Galgani non si è ancora arresa. “Spero davvero tanto di trovare l’anima gemella”, ha chiarito.