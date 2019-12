Uomini e Donne: le 9 coppie che si sono lasciate nel 2019

Uomini e Donne: quali coppie del programma si sono lasciate nel 2019

Il 2019 è stato un anno sfortunato per alcune coppie di Uomini e Donne. Dopo aver trovato l’amore alla corte di Maria De Filippi, molti ex tronisti ed ex corteggiatrici si sono lasciati lontano dalle telecamere. Amori durati giusto il tempo di un battito di ciglia, magari dopo una scelta emozionante, amori andati avanti per tutta l’estate e amori esauriti in seguito a una convivenza. Tanti e diversi i personaggi che sono tornati single (o si sono fidanzati con altre persone) nel corso dell’ultimo anno. Gossipetv ne ha individuato ben nove: si tratta di coppie che hanno fatto chiacchierare parecchio il pubblico, sia per come sono nate sia per come si sono lasciate. Precisiamo, però, che nel programma Mediaset nascono tante altre storie durature, che vanno avanti da anni. Qualche esempio? Aldo e Alessia, Marco e Beatrice, Eugenio e Francesca, Cristian e Tara, Paolo e Angela, Rosa e Pietro. Quali sono quindi le coppie che si sono mollate quest’anno?

Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani

Claudio e Ginevra si sono lasciati dopo un’appassionante storia durata tre anni. Insieme dal 2016 sono andati a convivere subito dopo la scelta a Uomini e Donne. Per amore la Pisani si è trasferita a Riccione, dove l’ex tronista ha un lavoro a tempo pieno. Dopo una lunga convivenza, però, i due hanno deciso di prendere strade differenti. A pesare sull’addio è stata sicuramente la differenza d’età: l’ex corteggiatrice, oggi Professoressa a L’Eredità, ha appena 21 anni mentre Claudio ha 33 anni.

Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato

Anche Fabio e Nicole si sono lasciati dopo una lunga convivenza. Insieme dal 2015 i due hanno deciso di dirsi addio a gennaio 2019, dopo ripetute crisi. La scelta è dipesa da entrambi: sia l’italo-argentino sia la modella dagli occhi blu hanno capito di non provare più alcun sentimento. E così hanno preso strade differenti: Fabio è volato all’Isola dei Famosi spagnola, dove ha conosciuto l’attuale fidanzata Violeta; Nicole è impegnata con l’imprenditore Thomas. E di recente la 29enne ha querelato l’ex fidanzato, reo di aver pronunciato affermazioni molto gravi durante il programma madrileno.

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi

Nonostante abbiano superato la prova di Temptation Island Vip, Nilufar e Giordano si sono detti addio a febbraio 2019. Questione di incompatibilità caratteriale, come ha spiegato l’ex corteggiatore che ha comunque mantenuto un ottimo rapporto d’amicizia con la sua ex fiamma. I due fanno ancora parte della stessa agenzia e ogni tanto si rivedono a cene ed eventi senza alcun rancore. L’italo-persiana ha di recente voltato pagina con un nuovo amore misterioso mentre Giordano è ancora single.

Angela Nasti e Alessio Campoli

È durata solo qualche ora la relazione tra Angela e Alessio. Dopo la scelta avvenuta a maggio 2019 i due non hanno proseguito la loro conoscenza. Ad interrompere il rapporto è stata la sorella di Chiara Nasti, per niente convinta della sua scelta una volta fuori dalla trasmissione. Una decisione che ha molto colpito Alessio, che non ha reagito bene a quanto accaduto. Ma Angela è andata avanti e oggi è felicemente fidanzata con Kevin Bonifazi, calciatore del Torino, mentre Alessio è ancora in cerca del grande amore.

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano

Come Angela e Alessio, pure Giulia e Manuel sono durati il tempo di un battito di ciglia. Dopo la scelta avvenuta a maggio 2019 l’ex tronista e l’ex corteggiatore non sono riusciti ad instaurare complicità e sintonia nella vita di tutti i giorni. La relazione è finita tra frecciatine e ripicche e la Cavaglià si è subito consolata con un altro. Oggi è serena accanto allo scrittore Francesco Sole mentre Manuel è ancora single.

Oscar Branzani e Eleonora Rocchini

Pure le coppie più solide possono rompersi. È quanto accaduto ad Oscar ed Eleonora, che si sono detti addio dopo tre anni e una lunga convivenza. Per amore la Rocchini ha abbandonato Firenze, la città dove è nata e cresciuta, per trasferirsi a Napoli, dove Oscar possiede un’azienda di costumi da bagno. Una separazione dolorosa, dove non sono mancati presunti tradimenti e attacchi pubblici, che hanno coinvolto anche la famiglia Branzani.

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino

Nonostante la distanza tra Italia e Spagna, Ivan e Sonia hanno provato a costruire un rapporto più duraturo. Ma non sono riusciti nell’impresa: a sette mesi dalla scelta al Trono Classico i due si sono detti addio. La rottura è avvenuta a ottobre 2019 via telefono, per volere dell’ex corteggiatrice sarda, sempre più stanca delle numerose e continue assenza di Ivan.

Luigi Mastroianni e Irene Capuano

Luigi e Irene erano pronti per la convivenza dopo la scelta avvenuta a Uomini e Donne a gennaio. Ma la coppia è scoppiata per via di alcune incomprensioni e diversi litigi. Una separazione dolorosa, che ha ferito soprattutto Irene, pronta a perdonare Luigi. Che, dal canto suo, ha scelto di andare avanti senza guardare indietro.

David Scarantino e Cristina Incorvaia

Insieme grazie al Trono Over di Uomini e Donne David e Cristina non hanno retto alla pressione di Temptation Island. Nonostante abbiano lasciato il docu reality insieme la coppia è poi scoppiata in un secondo momento. Cristina si è stufata delle richieste di David e si è allontanata dall’uomo. E la separazione è stata tutt’altro che facile visto che prima di Capodanno i due si sono azzuffati sui social network, tra rivelazioni, frecciatine e ripicche.