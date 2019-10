Uomini e Donne, Sonia finalmente si svela: ecco perché è finita con Ivan

Uomini e Donne, Sonia Pattarino finalmente si svela: ecco cos’è realmente accaduto con Ivan Gonzalez

Sonia Pattarino finalmente si svela in un’intervista su Uomini e Donne Magazine, dove parla naturalmente della fine della relazione con Ivan Gonzalez. Come lei stessa conferma, la loro storia d’amore è iniziata nel migliore dei modi. Lei aveva lasciato casa e il suo lavoro, proprio per iniziare una convivenza stabile con l’ex tronista. Eppure sembra che da parte di quest’ultimo non abbia trovato le stesse intenzioni. Scendendo nel dettaglio, l’ex corteggiatrice rivela di aver visto in Ivan una persona non innamorata, ma infantile. Mentre lei progettava un futuro insieme, pare che lui preferisse pensare ad altro. Addirittura Sonia si dice convinta del fatto che Gonzalez sia una persona troppo concentrata su sé stessa. La crisi sarebbe arrivata poco prima dell’estate. Hanno scelto poi di partire per un viaggio in Messico, per riuscire a ritrovare la loro serenità. La vacanza l’hanno trascorsa così tanto bene che la Pattarino era nuovamente sicura di voler costruire un futuro insieme a lui. Ma poi, in occasione del suo compleanno, si è ritrovata di fronte a una verità inaspettata.

Secondo quanto rivela Sonia nel corso dell’intervista, Ivan avrebbe trovato diverse scuse per non raggiungerla il giorno del suo compleanno. Inoltre, l’ex corteggiatrice si aspettava di ricevere almeno una sorpresa da parte dello spagnolo, ma non arrivò nulla. “Davanti a questa sua assenza, e considerando tuttto il periodo difficile che abbiamo attraversato, ho preso la decisione di chiudere la nostra storia”, dichiara oggi Sonia. Entrambi pare non riuscissero più a vivere la relazione con serenità, ma a prendere il coraggio di chiudere il tutto è stata la Pattarino. “Ci siamo lasciati per telefono e lui non ha voluto neanche un successivo confronto faccia a faccia. In questo mese non ha fatto nulla per recuperare”, ammette Sonia. A detta di quest’ultima, Ivan non saprebbe affrontare i problemi, ma sarebbe solo concentrato alla sua realizzazione professionale.

Uomini e Donne, Sonia Pattarino: “Non ci siamo più sentiti”

“Dalla nostra ultima telefonata non ci siamo più sentiti. Da parte mia c’è ancora un po’ rabbia per come sono andate le cose”, svela Sonia, che ora riparte da sé stessa. Anche i suoi genitori sono rimasti male di fronte alla fine di questa relazione. Ci ha creduto tanto a questa storia, ma per lei è un capitolo ormai chiuso: “Non ha senso perdonare una persona che ti fa soffrire. Penso che Ivan non mi abbia mai amato ma fosse solo infantile.” Nessun lieto fine per Ivan e Sonia, anzi. Ieri Gonzalez si è lasciato andare a uno sfogo sui social, dopo aver visto questa nuova intervista della Pattarino! Ora l’ex corteggiatrice ammette che sta attraverso un momento abbastanza difficile, che spera presto di superare.