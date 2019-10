UeD tra Sonia e Ivan c’è aria di tempesta, Gonzalez si sfoga: “Due mesi fa…”

Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez, la storia è finita dopo Uomini e Donne

Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez non stanno più insieme: dopo Uomini e Donne i due sembrava fossero destinati a lasciarsi subito ma hanno retto per molto tempo, fino a che la storia è naufragata per motivi che non sono mai stati chiariti del tutto. Credevamo che non ci fosse del risentimento tra l’uno e l’altra ma a giudicare dalle parole degli ultimi giorni della Pattarino pare che la fine della storia d’amore non sia avvenuta nel migliore dei modi: Sonia infatti ha dichiarato senza tanti giri di parole che forse lui non l’amava come lei invece credeva. Solo nostre supposizioni? Non proprio.

UeD Sonia e Ivan, c’è aria di tempesta: l’ex tronista contro un’intervista

Durante un’intervista di Uomini e Donne magazine è stata proprio la Pattarino a confermare quello che era già emerso, seppure non in maniera così evidente, nei giorni scorsi: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sottolineato che Ivan “non l’ha mai amata” e che “ora vuole ripartire da sé stessa”; sono le parole che si leggono sul giornale e che Ivan ha commentato poco tempo fa tra le sue Instagram storie scrivendo “Due mesi fa non era così… Comunque complimenti per il giornale”. Ci pare evidente insomma che ci sia aria di tempesta tra i due ex perché finora né lui né lei avevano parlato così apertamente della sua storia, e Ivan tra l’altro aveva usato parole di tutt’altro tipo.

Sonia e Ivan torneranno insieme? I segnali

Ve ne abbiamo proprio negli ultimi tempi: interpellato da Amedeo Venza, Ivan ha spiegato che non c’è nessun’altra nella sua vita perché ha ancora il cuore impegnato. Questo ci ha fatto molto riflettere, visto che Gonzalez non si era mai sbilanciato così tanto e mai tra l’altro facendo pensare a un sentimento ancora vivo nei confronti di Sonia. Il fatto che abbia reagito male all’intervista di lei ci fa sospettare inoltre che forse sta cercando di lanciarle dei segnali, ed è per questo che non escludiamo né un eventuale incontro né, sebbene sia piuttosto difficile, un ripensamento. Lei intanto su Instagram ha parlato di “volere che unisce le persone” facendo riferimento a delle amiche: forse con Ivan non c’entrava ma noi non lo escluderemmo a priori, soprattutto in un periodo in cui la loro storia sta facendo molto parlare di sé. Vi terremo aggiornati.