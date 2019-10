Ued, Ivan non l’ha superata: c’è ancora Sonia nella sua testa, le prove inaspettate

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino si sono lasciati, nessun ritorno di fiamma per la coppia di UeD (per ora)

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino si sono lasciati e non sembrava esserci alcun margine di riappacificazione fino a ieri, quando leggendo le parole di Sonia avevamo capito che la coppia di Uomini e Donne non volesse in alcun modo riprovarci. Al momento non sono chiari i motivi della rottura, quindi magari il rapporto non è poi così tanto irrecuperabile, ed è per questo che non escludiamo più un ritorno di fiamma: le nostre supposizioni infatti oggi sono avvalorate dal fatto che Gonzalez non ha cancellato dai suoi pensieri la sua ex. Si parlava in realtà di una nuova storia d’amore ma è stato proprio lui a smentirla parlando con Amedeo Venza, amico di Deianira Marzano e piuttosto aggiornato su voci di corridoio, gossip e pettegolezzi di ogni sorta.

Uomini e Donne, Ivan pensa ancora a Sonia: le parole di Amedeo Venza

Dopo aver saputo di questo presunto nuovo fidanzamento di Ivan Amedeo lo ha contattato su Instagram per chiedergli spiegazioni e lui senza girarci attorno ha detto che non è possibile perché ha ancora in mente Sonia: “Ma no – queste le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne, all’epoca indeciso tra Sonia e Natalia –, non mi posso fidanzare con nessuno prima di tutto perché ho ancora un’altra persona nella testa. Abbracci”; Amedeo ha subito postato lo screenshot del messaggio ricevuto commentandolo così: “In queste poche righe Ivan dice apertamente che pensa ancora alla sua ex”. Non si tratta di un’invenzione stile fake news o da click baiting – è chiaro – perché anche se Ivan non ha fatto il nome di Sonia non poteva di certo avere un’altra ragazza tra i propri pensieri, no?

Le ultime news su Sonia e Ivan: la frecciatina dopo mesi insieme

Sonia recentemente ha fatto parlare molto della sua storia d’amore perché non ha usato delle parole bellissime per rispondere ad alcuni follower che le chiedevano spiegazioni; non sappiamo se la Pattarino avesse letto o meno il post di Amedeo Venza ma è certo che la sua storia con Ivan è tutto fuorché chiusa definitivamente.