Uomini e Donne, Sonia di notte su Ivan: “Come hai fatto?”, frecciatine e sfoghi

Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez, una storia d’amore ormai finita

La storia d’amore tra Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez è finita da un pezzo e a quanto pare i due non torneranno insieme: non si è mai parlato di avvistamenti, ripensamenti o altro, e a giudicare dalle parole della Pattarino niente di tutto questo avverrà. Sì perché Sonia recentemente ha proprio parlato della rottura con Ivan e ha fatto intendere chiaramente che forse lei e l’ex tronista di Uomini e Donne viaggiavano su due binari diversi; c’era stata già una crisi tra entrambi, e magari già all’epoca la Pattarino intuì qualcosa: oggi a rottura avvenuta il dubbio di non essere stata amata davvero potrebbe essere diventato certezza. Ma veniamo ai pensieri che l’ex corteggiatrice di UeD ha messo per iscritto fra le sue stories.

Uomini e Donne, Sonia ha superato la rottura: frecciatina a Ivan

“Come stai? Ti manca Ivan? Sei bellissima”, le hanno chiesto. “Ho letto tante domande – queste le parole della Pattarino – riguardo a quest’argomento… Con il tempo impari a dare alle persone lo stesso valore che loro hanno dato a te. Grazie”. A cosa fa riferimento esattamente l’ex di Ivan? Forse al fatto che lui non le ha dato la stessa importanza che lei invece gli dava? A noi sembra sia così, e a dire il vero non ci stupiamo moltissimo di questa riflessione perché sin dalla scelta al castello era abbastanza evidente che Sonia fosse decisamente più presa del suo ex.

Le ultime news su Sonia dopo Ivan

“Come hai fatto a superare la fine di un rapporto in cui eri coinvolta?”, le hanno domandato successivamente. “Si supera tutto nella vita o almeno ci si prova – questa la sua risposta –. D’amore non si muore. Il tempo è la miglior cura… Bisogna imparare ad amare sé stessi. Sto bene”. Sonia insomma sembra aver superato tutto e pare essere pronta per nuove esperienze. A noi a Uomini e Donne è piaciuta molto, quindi saremmo proprio curiosi di vederla nelle vesti di tronista.