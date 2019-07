Ivan e Sonia si sono lasciati? Confermati i dubbi dei fan: il messaggio sospetto

Uomini e Donne, Ivan e Sonia news: le ultimissime sulla coppia allarmano i fan

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino si sono lasciati? Da qualche giorno i fan della coppia sono in allarme: gli ultimi movimenti social dei due infatti non convincono molto. Ivan e Sonia dopo Uomini e Donne hanno sempre trascorso molto tempo insieme. Era più Sonia a volare a Madrid per stare insieme a Ivan, ma c’era un motivo: lui era molto impegnato con il lavoro, è infatti molto richiesto come opinionista nelle trasmissioni spagnole e anche in diverse serate in discoteca. Per questo era necessario per lui rimanere in Spagna, ma anche Ivan, appena ha potuto, ha raggiunto Sonia in Sardegna. Lo ha fatto anche pochissimi giorni fa, per esempio, ma da quel momento qualcosa potrebbe essere cambiata.

Ivan e Sonia si sono lasciati? Le parole dell’ex corteggiatrice che aumentano i sospetti

L’ultima foto insieme postata su Instagram risale più o meno a dieci giorni fa, ma Ivan e Sonia non mancano quasi mai di lasciare commenti e like alle foto dell’altro. Ciò non è successo nei post di Sonia Pattarino degli ultimi tre o quattro giorni. Anche se, e va detto, Sonia ha commentato e lasciato un like all’ultima foto postata da Ivan, tre giorni fa. Ma si sa che basta pochissimo per scatenare i dubbi dei fan. Molti hanno iniziato a chiedere alla coppia se va tutto bene o se invece sia finita tra loro. I dubbi potrebbero essere stati confermati dall’ultimo post di Sonia, che ha scritto: “A volte preferisco restare in silenzio”. Nella foto, lei ha un dito davanti alla bocca per mimare il gesto del silenzio. Si sarà riferita a una crisi con Ivan? Oppure è legato a tutt’altro?

Ivan e Sonia news, la coppia è in crisi dopo Uomini e Donne?

Può darsi, infatti, che Sonia preferisca il silenzio dinanzi a delle voci su una presunta crisi con Ivan. Tutto è possibile, purtroppo fin quando non saranno loro stessi a intervenire, smentendo o confermando, non possiamo conoscere la verità. Oppure potrebbero tornare a postare foto e video insieme, o a scherzare nei commenti fra loro, per mettere a tacere queste voci. E secondo voi, Ivan e Sonia si sono lasciati oppure quelle parole dell’ex corteggiatrice non erano riferite al fidanzato?