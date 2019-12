Nicole Mazzocato a Rivelo parla della tormentata relazione con Fabio Colloricchio

Nicole Mazzocato è tornata in tv, protagonista della puntata di Rivelo in onda su Real Time giovedì 26 dicembre. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha parlato a lungo della sua relazione con Fabio Colloricchio, durata ben quattro anni. Dopo una lunga convivenza la storia d’amore è naufragata perché entrambi non erano più innamorati. Ma le recenti dichiarazioni dell’istruttore di fitness all’Isola dei Famosi spagnola hanno turbato parecchio Nicole, che ha addirittura querelato l’italo-argentino. Un momento difficile per Nicole, che nel riviverlo non è riuscita a trattenere le lacrime. “Per lui ci sono sempre stata, come fidanzata, amante, amica. Ho fatto cose per lui che non ho mai fatto per nessuno. A lui ho raccontato cose che non ho mai raccontato ed essere umiliata così mi ha ferita molto”, ha spiegato la Mazzocato alla padrona di casa Lorella Boccia. “Se mi chiedesse scusa non ritirerei la querela”, ha assicurato la 29enne. Ma non è tutto perché la giovane ha raccontato un altro periodo importante della sua vita, quando ha sfiorato l’anoressia e ha addirittura pensato al suicidio.

Nicole Mazzocato dallo psicologo dopo l’esperienza a Uomini e Donne

“Uno dei momenti più difficili della mia vita è stato quello successivo all’esperienza a Uomini e Donne. Dopo la fine del programma sono stata sommersa da critiche e insulti che mi hanno fatto molto male. Ero entrata in un tunnel, non riuscivo più a capire il senso della mia vita. Ero diventata magrissima, pesavo 39 chili, stavo sfiorando l’anoressia. Non trovavo più un senso alla mia vita e ho pensato spesso al suicidio. Ne sono uscita con l’aiuto di uno psicologo. Andare dallo psicologo non è una cosa di cui vergognarsi e lo consiglio a tutti”, ha raccontato Nicole Mazzocato a Rivelo.

Nicole Mazzocato oggi è felice col nuovo fidanzato e fa progetti importanti

Chiusa la storia d’amore con Fabio Colloricchio (“Non sono mai voluta andare in tv in Spagna perché non volevo creare un triangolo amoroso con Violeta che non esisteva visto che ci eravamo lasciati da mesi”), Nicole Mazzocato ora è serena accanto a Thomas. “Con lui sono felice, ha risvegliato in me anche l’istinto materno. Lo sposerei assolutamente”, ha ammesso sorridente la Mazzocato. Nell’attesa dei fiori d’arancio Nicole si concentra sul lavoro: oltre all’impegno come modella l’ex corteggiatrice del Trono Classico ha in ballo dei progetti importanti come attrice, sia al cinema sia in tv.