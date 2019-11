Uomini e Donne, Nicole Mazzocato e Thomas: addio distanza, novità in arrivo

Uomini e Donne gossip, Nicole Mazzocato e il fidanzato Thomas pronti a fare un passo importante: la coppia supera i gossip così

Nicole Mazzocato ha dedicato molto tempo ai suoi fan ieri sera, nell’era in cui si afferma sempre più la moda del rimanere a casa a guardare Netflix il sabato sera. O Tu sì que vale su Canale 5. Lei ha risposto alle domande dei fan su Instagram e tutti erano curiosi di sapere come procede la storia con il fidanzato Thomas. A dire il vero ci sono state anche tante domande sul suo bellissimo gatto Leo, ma ci sono novità importanti in vista nella sua vita sentimentale. Nicola ha dato qualche indizio qua e là su dei cambiamenti in arrivo. Ha cominciato dicendo che è propensa ai cambiamenti nella vita, altrimenti rischia di annoiarsi. Si è dichiarata poi molto felice e molto innamorata: avete già capito di che novità si tratta? Vi diamo un altro indizio: presto diranno addio alla distanza.

Nicole Mazzocato e il fidanzato Thomas pronti per la convivenza: l’annuncio su Instagram

Nicole Mazzocato e il fidanzato Thomas al momento sono più lontani del solito. Lui vive e lavora a Londra, ma in questi mesi sta lavorando in Arabia Saudita, temporaneamente sembrerebbe di capire, e non riusciranno a vedersi fino a dicembre, quando lui tornerà a casa. Lei infatti per degli impegni di lavoro non riesce a raggiungerlo. Non è facile non vedersi per un paio di mesi circa, ma l’attesa, seppure difficile, è più sopportabile in vista della novità che li attende. Nicole ha infatti detto di essere in cerca di una nuova casa, sia perché quella in cui vive è un po’ vecchiotta e necessiterebbe di molti lavori sia perché c’è una novità in arrivo. Poco dopo qualcuno le ha chiesto di rivelare di cosa si tratta e lei lo ha fatto: “Io e Thomas andiamo a convivere”.

Uomini e Donne, Nicole Mazzocato e Thomas vanno a convivere: Londra o Milano?

Non ha specificato se sarà a Londra o a Milano, ma di sicuro nei prossimi giorni le arriveranno tante domande sull’argomento e ne sapremo di più. Intanto sembra chiaro che Nicole Mazzocato e Thomas insieme sono felici e l’amore che li unisci è stato tanto forte da superare presunte incomprensioni per il gossip su Damante.