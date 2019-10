Uomini e Donne Nicole Mazzocato e Thomas, torna il sereno dopo Damante: il gesto

Uomini e Donne, Nicole Mazzocato e Thomas non si sono lasciati: le ultime news sulla coppia dopo Damante

Nicole Mazzocato e il fidanzato Thomas non si sono lasciati! L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ritrovato il sereno con il suo compagno, con cui ha iniziato una relazione dopo aver chiuso quella con Fabio Colloricchio. Negli ultimi giorni la vita della coppia è stata un po’ scombussolata dal gossip su Nicole e Andrea Damante, ma pare sia tutto chiarito. Che ci sia stata un po’ di maretta però è evidente, visto che quando sono state diffuse le foto di Nicole Mazzocato e Damante insieme il fidanzato non ha reagito proprio benissimo. Thomas infatti senza pensarci su due volte aveva eliminato tutte le foto con la fidanzata. Eliminato forse non è il termine corretto, oggi pensiamo sia più corretto parlare di oscuramento.

Nicole Mazzocato è ancora fidanzata con Thomas: il gesto dopo Damante

La dura reazione di Thomas sembra essere acqua passata. Nella notte infatti Thomas ha reso nuovamente visibili tutte le foto con la fidanzata Nicole, e non solo. Tra le stories ha usato una foto di Zoe Kravitz e Asap Rocky abbracciati, taggando la Mazzocato e scrivendo che quello è il loro “mood”. Insomma, un modo come tanti per far capire che tutto procede a meraviglia e che sono inseparabili. Lei ha repostato la storia e ci ha disegnato sopra un cuore. Tutto lascia pensare che sia tornato il sereno nella coppia, e che quindi con Andrea Damante non è successo niente? Soltanto ieri Nicole ha provato a rispondere alle numerose critiche ricevute a proposito dei suoi ultimi messaggi sul Dama.

Nicole Mazzocato e il fidanzato Thomas stanno ancora insieme

Nicole e Thomas stanno insieme da qualche mese, il loro sembrava essere un amore solido nonostante vivessero a distanza. Insieme erano molto felici, poi è esploso il gossip con Andrea Damante e Thomas ha oscurato le foto con Nicole. Evidentemente si è preso un po’ di tempo per capire bene e per parlarne con la sua fidanzata, che avrà dimostrato che c’è solo un’amicizia con Andrea.