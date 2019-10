Nicole Mazzocato sommersa di critiche per Damante, la spiegazione del ‘per ora’

Andrea Damante e Nicole Mazzocato stanno insieme? I due protagonisti del gossip: le ultime news

Andrea Damante e Nicole Mazzocato stanno insieme oppure no? Sentiremo parlare a lungo di loro due, insieme ovviamente, ma per il momento pare si tratti solo di un’amicizia. Almeno così ha detto Nicole, pubblicamente, con un messaggio su Instagram in cui ha chiarito che Andrea è solo un suo amico. Peccato che in un secondo momento sia saltato fuori un suo messaggio inviato a una fan e che ha pubblicato, sempre su Instagram, Deianira Marzano. In questo secondo messaggio emerso Nicole avrà anche parlato di amicizia forse, ma alcune sue parole non sono piaciute e lasciano pensare a ben altro. Ha scritto infatti che “per ora” c’è solo una simpatia con Damante e quel “per ora” lascia pensare che un domani le cose potrebbero cambiare. Proprio per questo Nicole in questi giorni è stata sommersa di critiche sui social network, critiche a cui oggi ha deciso di rispondere.

Nicole Mazzocato sommersa di critiche per Andrea Damante, lei interviene

Il fatto che ci sia un’incongruenza tra le parole scritte pubblicamente e i messaggi scambiati con una fan ha fatto nascere in molti il sospetto che Damante e Nicole Mazzocato stiano insieme o si stiano frequentando e che non vogliano renderlo pubblico. Forse perché intanto Nicole era fidanzata? D’altronde il gossip è partito proprio così, con alcuni avvistamenti alle serate di Andrea a cui Nicole sembrava non mancare mai. Oggi l’ex di Fabio Colloricchio ha risposto alle critiche ricevute e a proposito di quel messaggio col “per ora” ha specificato: “C’era una conversazione molto più lunga…! A parte che avrei potuto denunciare perché sono chat private… Hanno estrapolato un pezzo di conversazione! Comunque non ho voglia né bisogno di giustificarmi, io sono tranquilla perché non ho fatto nulla di male. Se poi volete anche dire che mi sono sposata e sono incinta fate pure ormai sorrido!”. Nicole ha risposto a davvero tanti commenti sotto la sua ultima foto su Instagram. Oltre al commento che vi abbiamo appena riportato ne abbiamo notato un altro che potrebbe rivelarsi interessante.

La Mazzocato infatti ha scritto ancora: “Avete fatto tutto voi! La conversazione è di dieci pagine… Letta tutta? Non credo! Comunque io non so nemmeno chi sia sta tipa mi dicono che parla di me ma mai vista in vita mia e mai parlato. Poi se sa più lei di me della mia vita!”. Infine ha consigliato a chi la critica di impiegare il tempo a fare qualcosa di costruttivo anziché analizzare i suoi comportamenti e i suoi movimenti. Pare infatti che i due abbiano iniziato a seguirsi su Instagram togliendo il follow dopo poco e rimettendolo nel giro di poco tempo. Diciamo, però, che con queste risposte Nicole ha detto tutto e niente. Di sicuro non sembra voler ammettere che potrebbe esserci altro con Andrea Damante. Dall’altra parte ha fatto capire che potrebbe esserci una spiegazione diversa a quel chiacchierato “per ora”.