Uomini e Donne gossip, Nicole Mazzocato fidanzata? Nuovo amore dopo Fabio

Nicole Mazzocato ha un nuovo fidanzato dopo Fabio Colloricchio? Il gossip

Tempo di cambiamenti per una ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Il gossip del giorno riguarda Nicole Mazzocato: ha un nuovo fidanzato? Qualcosa bolle in pentola nella vita della ex fidanzata di Fabio Colloricchio. La ragazza qualche giorno fa aveva fatto sapere che c’era un nuovo ragazzo nella sua vita, ma che ne avrebbe parlato se e quando sarebbe diventato qualcosa di importante. Forse quel momento non è ancora arrivato, perché Nicole non ha presentato ufficialmente il suo nuovo fidanzato dopo Fabio. Eppure, è apparso sul suo profilo Instagram un brindisi che lascia molto pensare… E pure un nome che non è sfuggito agli occhi degli amanti delle coppie del Trono Classico!

Uomini e Donne, Nicole Mazzocato fidanzata: l’ex di Fabio Colloricchio va avanti

Non sappiamo quindi per certo se Nicole Mazzocato è di nuovo fidanzata, ma tra le sue stories di Instagram è apparso un brindisi sospetto. L’ex corteggiatrice è in vacanza alle Maldive, meta molto ambita ultimamente dagli influencer, e a quando pare non è da sola. Con l’effetto “boomerang”, Nicole ha ripreso il brindisi fra due bicchieri e ha taggato un certo Thomas. Il profilo di quest’ultimo è privato, quindi non è stato possibile scoprire qualcosa in più. I più curiosi dovranno attendere quindi le presentazioni ufficiali, perché anche nel breve video postato da Nicole si intravede solo la mano del fidanzato. Non pensiamo sia solo una conoscenza, perché fare un viaggio insieme dopo poco tempo che ci si conosce non è da tutti (lo ha fatto anche Lara Zorzetto con un volto noto di Riccanza!).

Uomini e Donne gossip, Nicole Mazzocato dimentica Fabio: il nuovo fidanzato si chiama Thomas

Fabio e Nicole si sono lasciati a gennaio, ma pare siano rimasti in buoni rapporti. Dopo la rottura, la Mazzocato è volata spesso a Londra da suo fratello ed è proprio qui che potrebbe aver conosciuto il nuovo fidanzato Thomas. Dal nome che quest’ultimo ha su Instagram, infatti, si potrebbe pensare che non sia italiano: nuovo amore inglese per Nicole?