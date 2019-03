Lara Zorzetto fidanzata con Farid di Riccanza? Gli indizi e la vacanza da sogno

Lara Zorzetto e Farid di Riccanza stanno insieme? L’ultimo gossip

Lara Zorzetto e Farid sono fidanzati? Lei la conoscete già bene, è un ex volto di Temptation Island che ha fatto chiacchierare molto dopo il reality show. Sia a causa della fine della sua relazione con Michael De Giorgio sia per le discussioni con le altre fidanzate della scorsa edizione. Oggi Lara torna al centro del gossip e non da sola, ma accanto a Farid di Riccanza! Lui forse sarà sconosciuto ai più ma il pubblico di Mtv lo conosce molto bene e gli è affezionato. Farid Shirvani è uno degli storici protagonisti di Riccanza, il reality di Mtv dedicato ai giovani rampolli italiani.

Lara Zorzetto si è fidanzata con Farid di Riccanza? Una vacanza da sogno per i due

Dovrebbe partecipare alla versione internazionale in rappresentanza dell’Italia, ma oggi siamo qui per parlare d’altro. Ovvero di gossip. Lara e Farid stanno insieme? Così pare dalle ultime storie Instagram! I due si trovano insieme alle Mauritius al momento e quella che dovrebbe essere nata come un’amicizia potrebbe essersi trasformata in qualcosa di più. Nei loro profili Instagram è spuntata una foto delle loro mani unite e canzoni d’amore in sottofondo. Ieri sera, inoltre, Farid ha organizzato una romanticissima cena a lume di candela in spiaggia per lui e Lara. Ha anche ironizzato sulle candele associandole al famoso falò di confronto! Ma anche il post Instagram di Lara prima della partenza parla chiaro: “Prima volta fuori dall’Europa, primo timbro sul passaporto che profuma ancora di nuovo e prima partenza dall’aeroporto di Milano con te”.

Lara Zorzetto e Farid fidanzati? Tutti gli indizi da Instagram

Insomma, a noi non sembra proprio una vacanza tra amici! Anzi, sembrano più due ragazzi che hanno capito di piacersi e si stanno godendo i primi momenti romantici insieme, nel paradiso delle Mauritius. Certo non è da tutti, ma stiamo parlando di Farid e conosciamo bene le sue doti da fidanzato romantico! E mentre oggi parliamo di Lara Zorzetto e Farid fidanzati, cosa possiamo dire del loro passato? Lei ha chiuso con Michael al falò e poi ha frequentato il modello Leonardo. Farid invece è stato fidanzato con Noemi per più di un anno, ma la storia sembra essersi conclusa circa tre mesi fa.