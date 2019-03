Uomini e Donne oggi, Fabio e Nicole si sono rivisti: la verità sull’incontro

Uomini e Donne, Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato oggi: le ultime news

Fabio e Nicole non sono tornati insieme, ma le ultime news sono molto positive su di loro. Oggi Nicole Mazzocato ha rivelato in che rapporti sono rimasti dopo la rottura. La ex coppia di Uomini e Donne ha deciso di non farsi la guerra, anzi piuttosto di avere un rapporto civile, più che civile. Per questo a Milano potrebbe capitare di vederli allo stesso evento e non ignorarsi. Ed è ciò che è accaduto proprio ieri sera! Fabio e Nicole si sono rivisti, qualcuno ha diffuso la voce e per questo oggi lei ha voluto spiegare per bene cosa è successo fra loro. Su Instagram, infatti, poco fa Nicole ha deciso di rispondere a qualche domanda dei fan.

Fabio e Nicole news: i due si sono rivisti ieri sera

Tra le tante arrivate, in una le è stato chiesto se è capitato di incontrare Fabio da quando si sono lasciati (una notizia arrivata all’improvviso, dato che si parlava di matrimonio). E soprattutto, la fan era curiosa di sapere se incontrandosi si salutino oppure no. Questa la risposta di Nicole: “Sì ovviamente, abitiamo tutti e due a Milano quindi è inevitabile che ci si veda. Ieri sera eravamo a entrambi al Mamacita. Così lo diciamo, dato che mi avete già scritto in cinquecento”. Come abbiamo già detto in apertura, a un evento con tante persone può capitare di vederli e che quindi parta il gossip. Qualcuno oggi avrà sicuramente avuto un dubbio: Fabio e Nicole sono tornati insieme?

Uomini e Donne oggi, Nicole rivela in che rapporti è con Fabio dopo la rottura

La risposta è no e pare non ci siano speranze al momento, anche se è già successo in passato che dopo una rottura ritrovassero la serenità. Tuttavia, non c’è odio fra loro e di questo Nicole è molto contenta: “Beh sì ci siamo salutati, ci siamo parlati. In realtà ci siamo detti delle cose molto molto belle e sono contenta di questo, perché non è facile mantenere questa tipologia di rapporto”.