Uomini e Donne news, Fabio e Nicole: rivelazioni a sorpresa sul loro matrimonio

Fabio e Nicole news, i sogni futuri della coppia di Uomini e Donne

Fabio e Nicole si sposeranno in un modo molto particolare, e per nulla scontato. Le news di Uomini e Donne del giorno riguardano proprio questa coppia. Grazie a delle Instagram stories dell’ex corteggiatrice abbiamo avuto degli indizi su come sarà il matrimonio di Fabio e Nicole. Probabilmente questo sogno della ragazza non piacerà a tutti i fan, soprattutto a quelli più curiosi che vorrebbero quasi essere tra gli invitati pur di non perdere un attimo di un giorno così speciale. Ed è comprensibile, perché ci si affeziona alle coppie nate nel programma e si spera sempre di poterle seguire anche dopo, sempre. Nicole quindi avrà deluso qualcuno confidando come sarà il suo matrimonio, ma c’è da dire che se dovesse davvero realizzarlo così come lo ha descritto sarebbe molto romantico.

Nicole Mazzocato rivela come sarà il suo matrimonio con Fabio Colloricchio

L’ex corteggiatrice ha risposto alle domande su Instagram nelle ultime ore, lo fa abbastanza spesso e anche facendo confessioni inaspettate su Fabio. Quacuno le ha chiesto cosa pensa del matrimonio e lei ha spiegato il suo punto di vista: “Prima o poi toccherà anche a me. Però penso anche che si sia persa un po’ l’importanza del matrimonio in sé. E che si facciano tanti matrimoni così a caso, giusto per gossip e quant’altro”. Un pensiero largamente diffuso nella società di oggi, purtroppo. Ma quando si sposeranno Fabio e Nicole, come sarà? “Sicuramente sarete i primi a saperlo. Nonostante magari lo saprete dopo che è successo, perché sarà una cosa estremamente intima. Spiaggia, prete, io e lui fine. Ma per ora c’è tempo”. Ebbene sì, una cerimonia per pochi intimi o addirittura con solo gli sposi presenti! Dimenticate matrimoni alla Ferragnez, con video e foto sui social in tempo reale.

Uomini e Donne news, Fabio e Nicole sognano un matrimonio in gran segreto

Scopriremo più in là se davvero Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato, che sta raccogliendo grandi soddisfazioni anche sul lavoro diventando conduttrice, organizzeranno un matrimonio in gran segreto. Speriamo solo che facciano vedere qualche foto! Anche a distanza di qualche giorno andrebbe bene ugualmente ai fan che vorrebbero tanto assistere al coronamento di questo sogno d’amore.