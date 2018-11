Uomini e Donne news: Nicole Mazzocato conduttrice di un nuovo programma

Uomini e Donne, Nicole Mazzocato diventa conduttrice: l’ex corteggiatrice felicissima del nuovo progetto

Finalmente le news di Uomini e Donne rivelano il nuovo progetto di Nicole Mazzocato. Diventerà conduttrice! La fidanzata di Fabio Colloricchio da giorni non faceva altro che mostrarsi entusiasta del nuovo progetto. Non vedeva l’ora di poter condividere tutti i dettagli con i suoi fan, ma non poteva farlo fino a oggi. Pochi minuti fa su Instagram ha annunciato che è giunto il momento in cui può rivelare di cosa si tratta, anche se non può ancora raccontare proprio tutto: “Siamo arrivati al giorno epico in cui potrò svelarvi di che si tratta quel progetto di cui voi sarete protagoniste. Ovviamente non è che potrò dirvi tantissimo. Però in qualche modo si potrà già sapere qualcosa. Siete curiose?”, questo ha detto nelle storie.

Nicole Mazzocato conduttrice di un programma dedicato alle donne

L’ex corteggiatrice sta piano piano realizzando i suoi sogni, posa per servizi fotografici e la vediamo anche in spot pubblicitari. Adesso sarà anche conduttrice. Nicole Mazzocato, che intanto pensa anche alle nozze con Fabio, ha raccontato in un video pubblicato su Instagram di cosa si occuperà nel suo nuovo programma: “Mi sono appena trasferita a Milano e sono molto contenta delle opportunità che mi si stanno presentando. In più ho dei progetti che sto sviluppando. Un’anticipazione? Il 24 e il 25 ci saranno questi casting aperti a tutte le donne dai 18 anni in su. Sarà un modo per conoscersi e passare del tempo insieme. E insieme a me ci sarà il cast del programma. Vi aspetto”. Questo è ciò che ha detto per il momento, non è ancora chiaro quindi su che canale andrà in onda, e quando, il programma di Nicole Mazzocato, ma lo rivelerà non appena possibile.

Come partecipare al nuovo programma di Nicole Mazzocato: gli appuntamenti

Volete partecipare al programma di Nicole di Uomini e Donne? È stata lei stessa a fornire le date degli appuntamenti: “Siete stufe del vostro stile, siete stufe del vostro look? Vi aspetto il 24 novembre dalle 17.00 alle 19.00. E il 25 novembre dalle 13.00 alle 15.00 presso Home SPA relax in via trincea delle frasche 1 a Milano. Non vedo l’ora di conoscervi!!!”. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Nicole Mazzocato, la conduttrice di questo nuovo programma!