Fabio Colloricchio dopo l’Isola dei Famosi spagnola: querela da parte di Nicole Mazzocato

Lo aveva promesso sui social network e non si è tirata indietro: Nicole Mazzocato ha querelato l’ex fidanzato Fabio Colloricchio, conosciuto a Uomini e Donne nel 2015. Dopo tre anni insieme e una lunga convivenza, la storia di Fabio e Nicole è finita in Tribunale. Tutta colpa dell’argentino, che si è lasciato andare a delle confessioni troppo personali durante Supervivientes, l’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi alla quale ha partecipato di recente. L’ex tronista di Maria De Filippi ha raccontato cose piuttosto personali sulla sua ex corteggiatrice, così personali da spingere Nicole a passare per le vie legali.

Le ultime dichiarazioni di Nicole Mazzocato su Fabio

“Forse la situazione, l’essere in tv, lo ha portato a estremizzare le parole, ma resta il fatto che ha detto cose molto personali , appartenenti alla nostra intimità. Mi ha deluso perché io non ero là, non potevo difendermi, così sono passata alle vie legali e l’ho querelato. Non ci si comporta così con una ex fidanzata e nemmeno con qualsiasi altra donna”, ha dichiarato Nicole Mazzocato in un’intervista concessa al settimanale DiPiù Tv. “La produzione del programma mi ha invitato per farmi ribattere ma non ci sono andata, altrimenti avrei mancato di rispetto a Thomas, l’uomo che amo. Ora voglio pensare solo a lui e alla recitazione”, ha aggiunto la 28enne, che sta facendo il possibile per sfondare come attrice.

Perché Fabio e Nicole di Uomini e Donne si sono lasciati

“È semplicemente venuto meno l’amore. Una sera ci siamo ritrovati a casa nostra, ci siamo guardati e ci siamo detti: “Che cosa facciamo?”. Non avevamo più un rapporto intenso, passionale. Sono stata sincera, gli ho detto che non ero più innamorata, e Fabio ha detto che era lo stesso per lui. Ci siamo lasciati serenamente e di comune accordo. Quando ho saputo che avrebbe partecipato all’Isola dei Famosi in Spagna gli ho anche scritto per augurargli buona fortuna”, ha spiegato Nicole Mazzocato, diventata popolare grazie a Uomini e Donne.

Fabio e Nicole oggi stanno insieme ad altre persone

Dopo la fine della loro relazione, Nicole e Fabio hanno ritrovato l’amore. Lei accanto a Thomas, un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo; lui con Violeta, soubrette spagnola conosciuta a Supervivientes.