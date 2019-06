Fabio Colloricchio senza freni all’Isola: Nicole minaccia azioni legali

Fabio Colloricchio news all’Isola dei Famosi spagnola: Nicole Mazzocato furiosa

Non c’è pace per Nicole Mazzocato. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne continua ad essere argomento di discussione di Fabio Colloricchio, al momento concorrente dell’Isola dei Famosi spagnola. Nonostante la storia appena iniziata in Honduras con Violeta, il personal trainer argentino continua a rilasciare dichiarazioni sulla sua ex fidanzata. E tra le recenti confidenze Fabio ha parlato pure di un presunto tradimento da parte di Nicole. Tradimento risalente a qualche anno fa e che sarebbe stato addirittura perdonato da Colloricchio ma che avrebbe minato profondamente il rapporto tra i due fino a portare alla rottura definitiva. Parole piuttosto gravi che non sono piaciute più di tanto all’attrice e modella, che si è sfogata ancora una volta sui social network.

Lo sfogo di Nicole Mazzocato contro Fabio Colloricchio

“Da donna quale mi reputo, continuo a non dire nulla perché non mi reputo infame e perché le cose personali rimangono personali. La vita ci riserva un karma e da lì non si scappa. Per ogni frase detta in più con il mio nome e per ogni atto compiuto con il mio nome ci sarà un legale che risolverà tutto”, ha scritto Nicole Mazzocato in una storia di Instagram. “Ribadisco non so più chi sia questa persona ma purtroppo non posso più accettare falsità e calunnie sul mio conto solo per un vittimismo spinto a una possibile vittoria o un rovesciamento d’immagine”, ha aggiunto.

Nicole Mazzocato replica ad alcuni fan di Fabio

Oltre alla storia Nicole Mazzocato ha voluto scrivere pure un commento di risposta ad alcuni fan di Fabio Colloricchio: “Io non ho mai sparato contro di lui! Ho mai detto cose relative alla nostra relazione? Continuo a non dire nulla perché si chiama rispetto, maturità e buon senso. E continuerò a mantenere questa linea. Solo che ora non mi occuperò più io di questo, ma chi è competente”. Nelle ultime ore Nicole è inoltre uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato, Thomas, che non fa parte del mondo dello spettacolo.