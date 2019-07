Fabio Colloricchio sorprende: tatuaggio di coppia con Violeta (Foto)

Fabio Colloricchio dopo Supervivientes sorprende tutti: l’ultimo gesto d’amore per Violeta

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra l’ex tronista di Uomini e Donne Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan. I due, come i ben informati sapranno, si sono conosciuti durante la loro partecipazione a Supervivientes (la versione spagnola de l’Isola dei famosi). Lei, entrata nel reality da fidanzata, ha scelto di interrompere la sua relazione per poter conoscere liberamente Fabio. Quest’ultimo, reduce dalla rottura con Nicole Mazzocato, è volato in Spagna per prendere parte al gioco e, entrato come un concorrente qualsiasi, dal programma è uscito fidanzato. Le cose per la coppia vanno così bene che adesso, che hanno iniziato a godersi il loro rapporto lontano dalle telecamere, entrambi stanno facendo dei grossi passi avanti. In queste ore, per esempio, Fabio e Violeta hanno condiviso su Instagram una foto che sembra dire tanto sul loro rapporto.

L’ex tronista e Violeta, come si vede nell’immagine postata sui loro profili personali, hanno deciso farsi un tatuaggio di coppia, un segno indelebile sul corpo, un gesto d’amore che adesso – volente o dolente – li legherà per sempre. Sembrano lontani i giorni in cui Fabio appariva afflitto e triste per la fine della relazione con Nicole Mazzocato, con cui conviveva ed aveva fatto anche importanti progetti per il futuro (come mettere su famiglia e avere dei figli). Nel cuore e nella vita del volto noto di Uomini e Donne c’è adesso Violeta, tutto il resto, per il momento, sembra solo acqua passata.

Uomini e Donne, lo scontro tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato durante Supervivientes

Essere impegnato nella conoscenza con Violeta Mangrinan non ha impedito a Fabio Colloricchio di parlare di Nicole Mazzocato a Supervivientes. Le dichiarazioni fatte sulla sua precedente storia e le accuse lanciate alla sua ex, però, hanno molto fatto arrabbiare Nicole che, in più occasioni, ha minacciato di prendere azioni legati contro di lui.