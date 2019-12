Nilufar Addati, il nuovo fidanzato: i pettegolezzi di due ex UeD e cuori ovunque

Uomini e Donne, Nilufar Addati fidanzata di nuovo? Il gossip

Nilufar Addati potrebbe aver trovato di nuovo un fidanzato. Non che abbia bisogno per forza d’innamorarsi, visto che seguendola costantemente su Instagram ci sembra abbastanza soddisfatta della sua vita anche senza qualcuno al suo fianco, ma i fatti pare siano proprio questi. A farlo intendere sono state soprattutto le sue due amiche Giulia Latini e Irene Capuano che nelle loro storie pubblicate sul noto social network di Mark Zuckerberg hanno fatto chiaramente riferimento a “una situazione interessante” di cui Nilufar avrebbe parlato a entrambe: situazione che sarebbe alla base della decisione di restare in Campania, precisamente a Napoli, a festeggiare il Capodanno. Ora: è chiaro che “situazione interessante” possa voler dire tante cose ma l’altro indizio che viene direttamente da Nilufar in realtà lascia poco spazio a dubbi e incertezze. Di cosa parliamo? Ve lo diciamo subito.

Nilufar Addati fidanzata: un cartellone pieno di cuori per l’ex di Giordano Mazzocchi

Tra le storie della napoletana abbiamo notato una foto in cui viene immortalato un cartellone su cui sono stati sparsi tantissimi cuoricini; Nilufar ha commentato quest’immagine scrivendo prima “Top secret” poi “love everywhere” senza rivelare ulteriori dettagli ai follower. Stando a quanto visto sfidiamo chiunque a non pensare che l’ex tronista di Uomini e Donne sia fidanzata o si stia frequentando con un nuovo ragazzo dopo Giordano Mazzocchi. A proposito di quest’ultimo, vi chiedete come stanno andando le cose? Sembra tutto bene.

Nilufar e Giordano oggi: come sono i rapporti tra i due ex di Uomini e Donne

I due sono ancora in buoni rapporti, anche perché già non si erano lasciati in malo modo, ed è per questo che siamo sicuri che Giordano sarebbe felice di vedere Nilufar contenta e appagata da questa eventuale nuova storia. Potrebbe trattarsi di un gigantesco malinteso ma non potevamo sorvolare su queste novità: se c’è “love everywhere”, sai anche tu, cara Nilufar, che ci siamo anche noi! Tanti auguri!