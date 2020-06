Uomini e Donne, Sammy e Giovanna irriconoscibili dopo scelta: il video

Sammy Hassan e Giovanna Abate, dopo Uomini e Donne l’amore trionfa: gli aggiornamenti

Sammy Hassan e Giovanna Abate si sono scelti a Uomini e Donne e il gossip sul loro conto è sempre più insistente: sono in tanti infatti coloro che vogliono sapere come stiano andando le cose, se si sono lasciati o se stanno ancora insieme ad esempio, e per fortuna le risposte le abbiamo già, visto che entrambi sono molto social e ci aggiornano periodicamente sulla loro storia d’amore. Ne sapremo senz’altro di più anche quando Giovanna inizierà a rispondere alle sessioni di domande e risposte su Instagram perché in quel caso l’ex tronista di Uomini e Donne potrebbe lasciarsi andare di più e rivelare qualcosa che non aveva mai detto sul suo percorso nel programma di Canale 5. Ma veniamo al dunque.

Uomini e Donne, Sammy e Giovanna felici in video: su Instagram irriconoscibili

Sammy e Giovanna stanno ancora insieme, e l’avevano fatto già capire con una foto subito dopo la scelta; anche se i due hanno sempre dato l’impressione di essere presi l’uno dell’altra soprattutto nell’ultimo periodo, sono delle news tutt’altro che scontate, visto che lui stesso non aveva mai parlato di sentimenti ed era molto insicuro su un’eventuale frequentazione. Oggi sembra andare tutto davvero per il verso giusto: ritroviamo Sammy e Giovanna in un video Instagram in cui si baciano e sembrano felici, tra l’altro dopo una storia in cui entrambi danno la buonanotte ai loro ‘friends’, tanto per citare una delle parole più usate da Hassan. Irriconoscibili, non c’è che dire, visto che durante le puntate di Uomini e Donne non hanno fatto che discutere e dirsene di ogni, al punto da farci pensare che non avrebbero avuto speranze se per caso si fossero scelti. Per fortuna tutto è cambiato.

Il percorso di Sammy e Giovanna a Uomini e Donne e le ultime parole di Davide Basolo

Evidentemente il fatto di essere stati distanti per tanti mesi aveva affievolito l’interesse di Sammy, e la pandemia di Covid-19 aveva reso questa conoscenza piuttosto difficile da portare avanti per un tipo come lui; superato questo periodo e avendo deciso di viversi Giovanna dopo Uomini e Donne, Sammy sembra aver cambiato idea ed essere soddisfatto per la risposta data solo poco tempo fa in trasmissione. Chi non vivrà bene questa situazione è purtroppo Davide Basolo, l’ex Alchimista amato da tanti e conosciuto durante il corteggiamento virtuale, e lo ha fatto capire lui stesso proprio di recente con un lungo sfogo. Chissà se i tre s’incontreranno mai, magari quando a lui sarà proposto il trono e accetterà: sono soltanto nostre supposizioni ma sfidiamo chiunque a dire che non sia possibile.