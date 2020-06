UeD Giovanna e Sammy prima foto insieme, intanto Davide: “Dimenticare”

Uomini e Donne, Giovanna e Sammy dopo la scelta: oggi la prima foto insieme su Instagram

Giovanna e Sammy dopo Uomini e Donne stanno ancora insieme. I due hanno iniziato la loro favola d’amore una settimana fa più o meno, ovvero dal giorno in cui c’è stata la registrazione con la scelta. Stanno insieme da pochi giorni insomma ma solo oggi hanno potuto pubblicare il primo selfie di coppia. Questo sempre perché bisogna attendere la messa in onda della puntata prima di apparire insieme sui social. Oggi è arrivata la prima foto vera e propria insomma, perché quelle che abbiamo visto circolare ieri sono state scattate in studio oppure fuori, ma pur sempre affidate alla redazione. La foto di oggi invece è arrivata dal profilo Instagram di Sammy ed è una foto che testimonia l’intesa e il sentimento che sta nascendo tra loro. Nella foto, un selfie in ascensore, si vede Giovanna che stringe al collo Sammy e gli dà un bacio sulla guancia. Lui intanto sorride e tiene il telefono in mano.

Giovanna e Sammy dopo Uomini e Donne, la foto in ascensore

Non hanno aggiunto altro, né emoji né una scritta. Una semplice foto in cui si mostrano finalmente insieme, felici e contenti. Chi non credeva in questa coppia dovrà ricredersi, almeno al momento. In tanti infatti pensavano che Sammy avrebbe risposto “no” a Giovanna, invece così non è stato. Alla fine anche lui ha dimostrato di essere molto coinvolto nel rapporto con la tronista, si è anche commosso tornando in studio dopo lo scherzetto fatto a Giovanna. Stanno bene insieme e riusciranno pure a litigare meno, si spera, adesso che possono viversi nella quotidianità e senza limitazioni, come succede invece nei percorsi dei troni a Uomini e Donne. E cosa ne sarà stato invece di Davide Basolo?

Davide Basolo dopo Giovanna sceglie Ultimo per dimenticare: “Scelte che fanno male”

Alchimista pare stia provando ad andare avanti. Si sta servendo della musica per dimenticare ciò che è successo con Giovanna a Uomini e Donne, e forse anche tutto ciò che sarebbe potuto succedere in caso di scelta. Davide ha pubblicato tra le stories una foto al mare e come sottofondo ha scelto Sogni appesi di Ultimo. Le parole esatte che ha pubblicato sembra non siano state affidate al caso, visto che si parla di dimenticare e di scelte che fanno male. Questa la strofa in questione:

“Provo a dimenticare, scelte che fanno male

Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare

Ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo

Se resto chiuso a dormire

Quando dovrei incontrarlo”