Unica di Ilary Blasi, Noemi Bocchi rompe il silenzio: la replica

Pare una chiara frecciata quella lanciata da Noemi Bocchi dopo l’uscita del documentario Unica su Netflix di Ilary Blasi. La compagna di Francesco Totti ha condiviso in queste ore un velato attacco, utilizzando il suo profilo ufficiale di Instagram. Difficile non pensare che tale frecciata non sia indirizzata alla conduttrice di Mediaset, proprio ora che si sta parlando costantemente delle sue forti dichiarazioni rilasciate con il documentario sulla fine della sua storia d’amore con l’ex Pupone.

“Non ho tempo per le cose che non valgono niente”, queste le parole che questa mattina Noemi ha pubblicato sul social network. Probabilmente la fidanzata di Totti ha voluto rispondere a tutti coloro che da giorni le chiedono una replica. In particolare, è dal 24 novembre 2023 che c’è curiosità di sapere come ha reagito alle rivelazioni fatte da Ilary con Unica su Netflix. Blasi, riconfermata per il suo ruolo conduttrice a L’Isola dei Famosi da Pier Silvio Berlusconi, non ha mai nominato la nuova fidanzata del suo ex marito. Ma i riferimenti sono abbastanza chiari.

Ilary con il documentario Unica ha accusato Totti di averla tradita con Noemi Bocchi per diverso tempo. Ed ecco che domenica pomeriggio sarà ospite a Verissimo, nel salotto della sua amica Silvia Toffanin, per svelare ulteriori dettagli riguardanti questo divorzio. Noemi, però, non ha alcuna intenzione di replicare ai racconti di Blasi.

E Totti sarebbe sulla sua stessa strada, condividendo il suo stesso pensiero. Infatti, dopo l’uscita del documentario su Netflix, l’ex Capitano della Roma ha semplicemente dichiarato: “Faccia e dica quello che vuole”. Almeno pubblicamente da parte della coppia sembra esserci indifferenza per le parole dette da Ilary di fronte alle telecamere.

Eppure sono tanti coloro che sono convinti del fatto che Totti e Bocchi non siano poi così tanto indifferenti alla cosa. Nonostante questo, va rispettata la decisione presa da entrambi di non parlare in pubblico della questione. Ad alimentare le tensioni ci pensa, intanto, Fabrizio Corona. Quest’ultimo sta svelando dei presunti retroscena riguardanti la vita sentimentale di Ilary di questi anni, che a detta sua non sarebbe quella illustrata da lei.

Nn solo, in queste ore sul suo sito Dillingernews sono state condivise delle dichiarazioni dell’ex marito di Noemi Bocchi, che la accusa di essere “una manipolatrice”.