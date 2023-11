Ilary Blasi, il docufilm “Unica” su Netflix: “Tutta la verità su Totti”

Ilary Blasi ha vuotato il sacco. E lo ha fatto in grande stile: non un’intervista rilasciata a un giornale (scelta ad esempio dell’ex marito Francesco Totti che mesi fa ha concesso una lunga chiacchierata al Corriere della Sera). Non un’ospitata televisiva (tanti si aspettavano che facesse tappa dall’amica Silvia Toffanin). L’ex conduttrice del Grande Fratello Vip ha raccontato la sua verità in un docufilm che sarà trasmesso da Netflix a partire da venerdì 24 novembre. Titolo “Unica“. Non una parola a caso, ma un chiarissimo riferimento all’ex coniuge che, come è arcinoto, quando iniziò la love story con l’allora Letterina di Passaparola, innanzi a migliaia di tifosi all’Olimpico, dopo aver segnato una rete sfoderò una maglietta con la scritta appunto “6 unica” dedicata alla Blasi.

Altri tempi, altro romanticismo. Quella favola d’amore è finita malissimo, con il matrimonio andato in frantumi a cui è seguita una battaglia legale. Ma si torni al docufilm: a sorpresa nelle scorse ore sulle reti Mediaset è stati trasmesso il trailer di “Unica”. “A volte si è detto poco, a volte si è detto troppo, a volte si è detto sbagliato”. Queste le parole che Ilary scandisce nel lancio. E ancora: “Voglio raccontarvi la mia storia, raccontarvi un po’ di me, di cose che non sapete”. A questo punto del promo si odono due voci fuori campo che dicono: “Di questa storia hanno parlato tutti, ne sono state dette veramente tante tante tante”.

Il progetto segreto targato Netflix, Ilary coglie tutti di sorpresa

Dunque la conduttrice, come poc’anzi accennato, ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti, scegliendo di rubare la scena a tutti, addirittura prestandosi per essere protagonista di un docufilm. La notizia ha colto tutti di sorpresa perché nessuno sapeva di tale progetto targato Netflix. Come un fulmine a ciel sereno, invece, ecco il promo, che fa capire che il docufilm è già stato ultimato. Non resta quindi che attendere il 24 novembre e gustarsi la confessione della Blasi che per la prima volta fornirà il suo racconto sulla sua vicenda matrimoniale.

L’uscita di “Unica” fa inoltre comprendere perché Ilary, in questi mesi, eccezion fatta per qualche frecciatina social, non abbia rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sulla fine delle nozze con Totti. In ballo c’era un’esclusiva con Netflix. Se ne sentiranno e se ne vedranno delle belle.