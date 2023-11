Ilary Blasi, “siluro” di Corona: “Ecco chi è il ragazzo del caffè”

Fabrizio Corona continua a svelare nuovi retroscena sulla fine del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ex re dei paparazzi aveva annunciato che, dopo l’uscita del documentario, avrebbe raccontato la sua verità sulla rottura e i tradimenti dell’ex coppia.

Oggi, su Dillinger News, ha svelato chi sarebbe il famoso “ragazzo del caffè“. Nel documentario, la conduttrice ha spiegato che l’ex marito ha iniziato a comportarsi in maniera strana dopo aver saputo che lei e la sua amica, Alessia Solidani, sono andate a prendere un caffè a Milano, a casa di un giovane.

Questo uomo misterioso, secondo quanto riportato da Corona, sarebbe Cristiano Iovino. Nome che circolava già da un po’ e che era stato rivelato dall’ex re dei paparazzi a Non è l’arena, quando la coppia si era lasciata da poco.

“Durante uno degli speciali su Mario Caucci(ex marito e padre dei figli di Noemi Bocchi) a Non è l’Arena di Massimo Giletti, l’agenzia Atena, ora editore della testata giornalistica Dillinger News, collaborava con quel programma. E proprio durante quell’intervista, dopo che si era già raccontata la verità sulla fine del matrimonio tra Ilary e Totti e dopo che l’ex calciatore aveva raccontato la sua versione al Corriere della Sera, noi avevamo mandato il giornalista Moreno Pisto a intervistare quello che oggi è conosciuto, secondo quanto afferma Fabrizio Corona, come ‘il ragazzo del caffè’, Cristiano Iovino. L’obiettivo? Fargli ammettere qualcosa sul presunto flirt con Ilary Blasi. Ma il risultato? Silenzio assoluto da parte del protagonista da tutti conosciuto come un personal trainer“.

Sempre secondo Fabrizio, in realtà, Cristiano non sarebbe un personal trainer, ma “un viaggiatore senza fissa dimora“. Ad aver fatto incontrare lui e Ilary, come detto anche nel docufilm, è stata Alessia, l’amica e parrucchiera della Blasi.

“Il bel Cristiano non commenta il flirt. Inoltre Iovino sarebbe tutto tranne che un personal trainer. Lo si può definire un viaggiatore, uno che durante l’anno va in giro per il mondo, in cerca di avventura e vivendo la sua vita senza punti fermi e fissa dimora. […] Il gancio per il loro incontro, in questa storia, e come si vede nel docufilm è Alessia Solidani, amica e parrucchiera di Ilary. La donna, oltre ad avere un negozio all’ Eur a Roma, è attiva nelle pubbliche relazioni. Infatti è lei che conosceva Cristiano da tempo“.

Dillinger sostiene che, in realtà, “durante il periodo di ascesa della conduttrice“, quando andava spesso a Milano per lavorare, i due si sono visti più volte. Fabrizio rivela che tra la Blasi e il giovane non ci sia stato un semplice caffè.

“Prima dell’incontro, raccontato da Ilary come un semplice caffè a casa del ragazzo, vicino alla stazione centrale di Milano, i due si erano già incontrati sempre a Milano. Infatti, era proprio il periodo di ascesa della conduttrice, quando si inventava qualsiasi scusa pur di non tornare a Roma dal marito Francesco. Proprio in quel periodo l’ex letterina stava iniziando a godersi la vita e la sua indipendenza mentale“

Secondo Corona, nel docufilm, Ilary avrebbe omesso una chat importante: quella tra lei e Cristiano. La stessa che invece avrebbe visto Totti e che lo avrebbe fatto infuriare.

“Totti non ha visto solo la chat con l’amica Alessia che Ilary mostra su Netflix, ma ha visto anche la chat tra Ilary e Cristiano. In una città come Roma che ha permesso a Totti di non essere paparazzato con altre donne per ben vent’anni, non c’è voluto molto prima che lui venisse a conoscenza di questo flirt“.

Sul sito viene scritto anche che quella tra Cristiano e Ilary è stata un’avventura, finita poco dopo. Secondo l’ex re dei paparazzi, infatti, la storia è durata pochissimo.

“Quella tra Ilary e Cristiano non è stata una storia d’amore. Ma semplicemente un’avventura, puro divertimento, per trasgredire e forse vivere la vita. La storia infatti, non è durata. Secondo Corona, prima di questo docufilm i due erano in buoni rapporti, ma ora non più“.

Il ruolo di Alessia Solidani

Nel docufilm la conduttrice nomina spesso l’amica parrucchiera. Non solo l’ha accompagnata al famoso caffè, presentandole questo ragazzo, ma l’ha anche aiutata a scoprire, una sera, dove fosse Totti. La Blasi ha raccontato che l’ex l’avrebbe sollecitata a non frequentare più Alessia. Dato che era stata lei complice di quell’incontro milanese.

La Solidani ha quindi un ruolo importante in tutta questa vicenda. Fabrizio Corona la definisce “un gancio” e, secondo lui, Francesco le avrebbe chiesto di interrompere i rapporti con l’amica perché “sapeva bene l’influenza che poteva avere“.