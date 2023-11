Ilary Blasi: “Scop*o con un altro? Totti mai m’ha visto ma quel caffè”

Il docu-film Unica è disponibile su Netflix da una manciata di ore. Prevedibilmente, la piattaforma è stata presa d’assalto da migliaia di utenti, affamati di inediti retroscena sulla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Per la prima volta la conduttrice ha parlato apertamente degli eventi che hanno condotto all’insanabile rottura (e di quelli che l’hanno seguita). In particolare, si è sbottonata sul momento in cui il suo rapporto con l’ex campione ha cominciato ad andare a rotoli. Che ci crediate o no, tutto è cominciato da un caffè.

La vendetta è un piatto che va gustato freddo, recita il detto. Per tutto questo tempo, Ilary Blasi ha pazientemente atteso in silenzio, per poi lasciar tutti di stucco. L’annuncio del docu-film è spuntato solo a ridosso della data d’uscita di Unica e nessuno, fino a quel momento, aveva subodorato alcunché. È un prodotto che mantiene le aspettative. Si pensi, ad esempio, a The Ferragnez: Sanremo Special. In quel caso, l’episodio finale della docu-serie targata Amazon è stato anticipato dalla promessa di far luce sulla crisi post Sanremo vissuta da Chiara Ferragni e Fedez.

Il risultato? Una lunga apologia dell’esperienza dell’influencer come co-conduttrice della kermesse per poi liquidare gli argomenti ‘scottanti’ con cinque minuti di contentino finale. La Blasi, al contrario, ha portato a casa un’operazione completamente differente. La 42enne, in Unica, si apre dalla A alla Z sul ciclone che ha travolto la sua vita coniugale, senza glissare su nulla. L’unico argomento tabù è la sua relazione con Bastian Muller: l’imprenditore tedesco, in un’ora e venti, non viene mai menzionato.

Iniziamo dal principio. Siamo a novembre del 2021, quando Ilary si accorge per la prima volta di un drastico cambio d’umore da parte di suo marito: era schivo, irritabile e con la faccia scura, ma lei non riusciva a comprendere il motivo. Le cose vanno avanti così per due mesi, ma la musica è sempre la stessa: malgrado numerose richieste di spiegazioni da parte della Blasi, Totti ha le labbra cucite. A fine gennaio, durante una cena ai Parioli, la verità viene finalmente a galla.

C’era Alessia, il suo compagno e altre due coppie di amici storici. Alessia è la mia cara amica, che mi pettina. Oltre a essere amiche lavoriamo delle volte insieme, Finita la cena, facciamo due chiacchiere prima di salutarci. […] A un certo punto Francesco prende Alessia e le dice: ‘vieni un attimo con me’, poi si gira verso di me e dice; ‘anzi no, vieni anche tu’. Ci mettiamo lì e mi fa: ‘dammi un po’ il telefono’. Glielo consegno, lui va su Instagram, cerca il profilo di un ragazzo e ci chiede: ‘lo conoscete questo?’

Fiutando l’ira dell’ex calciatore, Ilary e l’amica hanno mentito, dichiarando di non conoscerlo. In realtà, si trattava di un giovane avvenente con il quale entrambe avevano chattato e che avevano incontrato per un caffè. “Eravamo incuriosite perché faceva una vita particolare. Dal momento in cui abbiamo detto ‘no, non l’abbiamo mai incontrato’, lui [Totti, ndr] ci ha fatto capire che invece sapeva che l’avevamo incontrato… e da lì un disastro“.

La precisione con cui l’ex marito conosceva i dettagli della sua piccola bravata ha fatto capire alla Blasi che Francesco aveva spiato il suo cellulare e letto lo scambio di messaggi con Alessia. Nella conversazione, che Ilary ha mostrato apertamente nel docu-film, la conduttrice prendeva accordi per questo famoso caffè. “Il caffè lo abbiamo preso a Milano, a casa del ragazzo – ha concluso – perché era più vicino alla stazione. Il tutto sarà durato 40 minuti“.

Tanto sarebbe bastato a mandare Francesco Totti su tutte le furie e ad innescare la crisi vera e propria. “Io capisco la gelosia – ha continuato Ilary Blasi – capisco l’incazzatura. […] Ma in vent’anni io non ti ho mai fatto dubitare. Non hai aperto la porta e mi hai trovato che sco**vo con un altro. Per la prima volta in vent’anni tocca a te credere a me, visto che in vent’anni sono sempre stata io a dover credere a te e a difendere te“.

Il Pupone tuttavia, non si è mostrato dello stesso avviso, replicando in modo glaciale: “Eh io non lo so tu come hai fatto in tutti questi anni. Io non sono bravo come te. Io sono così: dalla testa non mi levo questo caffè“.

Ilary Blasi, la verità sui Rolex è ‘Unica’: “Non solo mi***tta, pure ladra”

La showgirl ha fatto luce anche sul famigerato Rolex gate, che per mesi ha alimentato pettegolezzi, fantasie e fiumi d’indiscrezioni. Tutto ha avuto inizio, racconta Ilary, l’undici settembre 2022. È la data in cui, tra le pagine de Il Corriere della Sera, è apparsa la famosa intervista che Francesco Totti ha concesso ad Aldo Cazzullo. L’ex calciatore, in quell’occasione, ha accusato apertamente l’ex consorte di avergli sottratto la collezione di Rolex. Aiutata dal padre, la Blasi avrebbe svuotato la cassetta di sicurezza in cui erano custoditi i preziosi orologi. “Non solo mi***tta, pure ladra” esclama la showgirl a questo punto del docu-film, per poi ricostruire com’è andata davvero.

A metà giugno io vado in cassetta, prendo i miei orologi, che mi ero comprata da sola, e i suoi regali. E lascio gli altri orologi, i suoi, nella cassetta. Lui parla di collezione di orologi, neanche ne avessi presi trenta! Lui passa agosto a Sabaudia e, siccome i bambini li aveva lui, vado a fare una settimana sul catamarano in Croazia con gli amici e mi porto Isabel. Prima di partire chiudo a chiave la porta blindata della mia scarpiera, dove tengo tutte le mie scarpe e borse. È una stanza solo mia. Chiudo tutto e prendo anche il doppione, perché conosco Francesco. Solo dopo ho scoperto che le porte blindate hanno dalle tre alle cinque copie!

A questo punto, la showgirl ha confermato altri dettagli ufficiosi circolati per mesi. Parliamo, chiaramente, della ripicca di Francesco Totti. L’ex numero dieci della Roma si è insinuato nella scarpiera dell’ex moglie e l’ha letteralmente svaligiata. Per poi farle una proposta: “Ridammi i miei orologi e io ti rido le tue cose. Io ho detto no, perché quegli orologi me li aveva regalati“.

Anche il modo rocambolesco e paradossale in cui Ilary Blasi si è riappropriata della refurtiva corrisponde alla versione riportata da Il Fatto Quotidiano a novembre 2022. L’ex letterina di Passaparola ha tentato di accedere alla zona benessere della villa dell’Eur, ma ha trovato la porta bloccata. Insospettita, ha deciso di chiamare un architetto e un fabbro. Quest’ultimo ha aperto la porta senza alcuno sforzo, lasciando la Blasi di stucco. Immaginate poi la sua delusione quando, all’interno della spa, non ha trovato né le sue scarpe né le sue borse. Aveva preso fischi per fiaschi? Non proprio.

Nel tornare indietro, mi sono accorta che c’era una porta blindata, che va in un locale tecnico, ed era bloccata! […] Il fabbro avrà pensato di esser finito in una casa di matti, ma non gli potevo raccontare perché doveva forzare quella porta! Ci avrà messo un quarto d’ora venti minuti, sudava… finalmente sono entrata. Mi sono guardata un po’ intorno, ho seguito la strada, che tra l’altro è obbligata, fino ad arrivare in fondo: eccolo! L’avevo presa a ridere ed ero contenta di aver trovato le mie cose. Poi mi accorgo che non c’era tutto e che mancava in realtà una parte più abbondante di altre scarpe e borse che lì non c’erano.

Il giorno seguente Ilary ha avuto un’illuminazione e si è ricordata della presenza, nella stessa area della villa, di un soppalco. Così si è arrampicata su una scala, ha spinto con tutte le proprie forze un quadrato imbottito per spostarlo, si è affacciata e… Eureka! Finalmente la 42enne ha recuperato il resto dei suoi preziosi accessori. Tirarli giù non è stata un’impresa semplice: “Ho fatto le due di notte: ho chiamato mia madre, ho chiamato la tata… un casino. Poi ho caricato tutto sul golf kart e portato tutto al sicuro a casa di mia madre“. La protagonista di Unica non ha nascosto la propria soddisfazione per l’impresa compiuta: ancora più bello che riavere le sue cose, ha confessato, è stato ‘lo smacco’ a Francesco Totti!