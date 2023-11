Berlusconi: “Isola 2024, ecco chi conduce. Ilary in Unica? Povera…”

Pier Silvio Berlusconi ha parlato del ritorno dell’Isola dei famosi e ha rivelato che molto probabilmente Ilary Blasi verrà riconfermata alla conduzione. Durante un incontro con la stampa, il dirigente Mediaset ha spiegato di essere molto soddisfatto del programma condotto dalla Blasi e che non ci sarebbero motivi per non volerla più.

Al tempo stesso, però, Pier Silvio ancora non ne ha parlato con la diretta interessata. Starà dunque a lei prendere la decisione finale: se proseguire con la conduzione dell’Isola, oppure no.

“L’Isola dei famosi è in palinsesto, ci sarà e dovrebbe partire in primavera, tra fine marzo e inizio aprile. Sulla conduzione, così come avevo già detto la scorsa estate in occasione della presentazione dei palinsesti, noi siamo soddisfatti di Ilary Blasi e quindi l’intenzione, ad oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei, non abbiamo motivi per non farlo. Ma dobbiamo ancora parlarne con lei, quindi dobbiamo vedere“.

Il figlio di Silvio Berlusconi ha poi commentato il docufilm Unica. In realtà, ha rivelato di non averlo visto: “Il documentario Unica? Non lo voglio vedere. Un documentario su divorzio e corna vi prego. Che poi, povera Ilary. Ognuno vive le proprie questioni personali, soprattutto quel tipo di vicende, che ahimè sono sempre pesanti e difficilissime, come crede. Non giudico le persone“.

La questione Andrea Giambruno

In conferenza stampa, Pier Silvio ha parlato dei video mandati da Striscia la Notizia sui fuorionda di Andrea Giambruno. Il dirigente ha profondo rispetto per il lavoro di Antonio Ricci e quindi non si è intromesso. Ma ha anche spiegato che ciò non ha inclinato i rapporti con il Governo, in particolar modo con Giorgia Meloni. Anzi, poco dopo l’ha chiamata per esprimerle il suo dispiacere.

“Antonio Ricci è Antonio Ricci e quello fa da sempre. Non penso che i rapporti con il Governo possano cambiare per una vicenda legata a Striscia e ai rapporti con Ricci. Ho parlato con la premier Meloni con la quale ho un ottimo rapporto. Avete scritto che ho espresso il mio dispiacere ed è così perché a livello umano sono molto dispiaciuto“

La soddisfazione per il nuovo palinsesto

Pier Silvio ha fatto il punto della situazione sul nuovo palinsesto ed ha detto di esserne molto soddisfatto. Gli sta piacendo la nuova linea editoriale del Grande Fratello, lo trova meno trash e più fresco.

“Sono soddisfatto per il Grande Fratello. Credo sia stato fatto un bellissimo lavoro dal punto di vista editoriale e devo dire che abbiamo ricevuto ringraziamenti a livello internazionale dai produttori stessi. Una delle cose che ho trasferito agli autori è stato ‘non scegliete il cast sulle base delle dinamiche che devono essere per forza litigi, tradimenti, ma che ci siano persone positive e le storie faranno il loro corso‘. Dopo un po’ di difficoltà iniziali sono molto soddisfatto. Con l’ingresso di Mughini ho visto un altro prodotto. Certo, ci sono anche delle dinamiche più tipiche dei reality: dalle coppie che si mettono assieme e si lasciano, ma penso che la differenza sia stata mettere assieme vip e nip. Ha dato freschezza al format“.

Il dirigente ha spiegato di essere anche contento di Myrta Merlino. Ha ammesso di non essere grande fan di questi tipi di programma, ma sa che non è facile passare dalla cronaca nera a quella rosa con tanta leggerezza. È consapevole però del lavoro che sta svolgendo la nuova conduttrice, seppur sa che è difficile battere la concorrenza. Su Bianca Berlinguer, invece, ha detto: “Sono molto soddisfatto per ‘È sempre Cartabianca‘. Ho corteggiato a lungo Bianca Berlinguer professionalmente e ho fatto bene“.

La controprogrammazione durante Sanremo

Pier Silvio ha parlato anche del Festival di Sanremo e a quale programmazione ha pensato per quel periodo. Il dirigente ha rivelato di non voler “controprogrammare per vincere“, ma di voler garantire una certa continuità ai telespettatori.