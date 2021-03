Una Vita, Ursula torna ad Acacias e si reca in carcere: ecco perché

Ursula nelle prossime puntate di Una Vita viene umiliata e obbligata dai vicini a lasciare Acacias! Ciò accade quando Genoveva decide di eliminare una volta per tutte la Dicenta. Tra le due dark lady del quartiere spagnolo inizia una vera e propria guerra. Sebbene abbia ormai tutti contro e la Salmeron sia riuscita a conquistare un ruolo importante ad Acacias, Ursula non ha alcuna intenzione di starsene con le mani in mano. Ed ecco che inizia a sospettare dell’alleanza tra Genoveva e Santiago. A questo punto, la Dicenta tenta di spingere l’uomo contro la Salmeron, proponendogli di allearsi con lei. L’ex istitutrice è convinta che uniti potranno finalmente schiacciare Genoveva. Ma Santiago non accetta la proposta, anzi si reca dalla Salmeron e le fa sapere ogni cosa.

L’uomo teme che entrambi, ora che Ursula ha scoperto della loro alleanza, siano in pericolo. Pertanto, consiglia a Genoveva di agire il più presto possibile per bloccarla. Intanto, dopo essere stata umiliata e cacciata via, la Dicenta continua a tramare e torna nel quartiere. A un certo punto, secondo le anticipazioni, si intrufola di nascosto in casa della Salmeron, a cui ruba una foto. Sospettando del tradimento di Santiago, si reca poi in carcere. Per quale motivo? Ebbene Ursula decide di incontrare Cesar Andrade, il quale è l’unico che potrebbe conoscere effettivamente la verità su Marcia e Santiago.

Infatti, Andrade sa cos’è accaduto in passato alla brasiliana. Fu il vero Santago a salvarla, anni fa, dalle grinfie di Cesar. Quest’ultimo, dunque, sa anche che l’uomo è morto e che ha un fratello gemello, il quale ora si sta fingendo il marito di Marcia. Ursula si reca così dal malvivente, che attualmente si trova dietro le sbarre, e gli propone un accordo. Scendendo nel dettaglio, promette che gliela farà pagare a Felipe in cambio di informazioni su Santiago Becerra.

Nel frattempo, l’Alvarez Hermoso si concentra sul processo contro il trafficante di donne, ignaro di tutto. Ma non si è ancora accorto che Genoveva è furiosa con lui, visto come ha reagito di fronte alla notizia sulla sua gravidanza. Le anticipazioni di Una Vita annunciano che il piano Ursula, però, esce allo scoperto! L’avvocato di Andrade, Javier Velasco, fa sapere a Genoveva che la Dicenta si è recata in carcere.

Ancora una volta, la Salmeron è un passo avanti a Ursula. La guerra prosegue e la Dicenta, nonostante tutto, è pronta davvero a qualsiasi cosa! Non resta ora che attendere per scoprire cosa accade tra le due dark lady di Acacias!