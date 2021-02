Una Vita: Marcia capisce che Santiago non è suo marito, ecco come

Ebbene sì, Santiago in Una Vita non è il vero marito di Marcia. La verità è proprio quella che conosceva la Sampaio: il suo consorte è morto. Nel corso delle prossime puntate, finalmente la giovane brasiliana inizia ad avere non pochi sospetti. Il tutto accade quando Marcia si avvicina a Santiago, tanto che finisce per baciarlo. A questo punto, decide che deve rispettare i suoi obblighi di moglie. Prima, però, chiude definitivamente con Felipe. A consigliarle di dimenticare l’avvocato sono Casilda e Fabiana. Ascoltando le parole delle sue amiche, Marcia decide di lasciare Felipe inviandogli un biglietto. Così chiude ogni tipo di rapporto con l’uomo. Nel frattempo, Genoveva approfitta della situazione e trova il modo per riavvicinarsi all’Alvarez Hermoso.

In seguito, Santiago decide di organizzare per sua moglie una sorpresa, convinto che così cadrà ai suoi piedi. Ed ecco che finalmente trascorre una notte di passione con Marcia. Ma si ritrova anche ad affrontare l’ira di Genoveva. Quest’ultima inizia a minacciarlo, affinché lascia Acacias insieme alla Sampaio. Proprio dopo la notte che hanno trascorso insieme, la brasiliana inizia ad avere qualche sospetto. Cosa accade di preciso? Le anticipazioni rivelano che Marcia dubita di Santiago quando si rende conto che non ha una cicatrice. Infatti, la Sampaio ricorda molto bene questo segno caratteristico sul corpo del marito.

E mentre lui è convinto di essere ormai riuscito a guadagnarsi la fiducia di Marcia, quest’ultima decide di agire. I sospetti si fanno sempre più forti e così la Sampaio cerca di mettere all’angolo il marito, attraverso alcune domande. A questo punto, ovviamente, Santiago capisce che Marcia ha dei dubbi sulla sua identità. Per risolvere la situazione, cerca di deviare i pensieri della donna facendole presente che la prigione l’ha cambiato molto. Le sue parole, però, non bastano e non convincono assolutamente l’ex cameriera, che non riesce a credergli del tutto.

Questo rappresenta per Genoveva un problema. Il motivo? In quanto Marcia non si fida più, Santiago non riuscirebbe mai a convincerla proprio ora a lasciare insieme il quartiere. Pertanto, si cancella per il momento l’idea che i due possano abbandonare Acacias per trasferirsi in un altro posto. Ma come è possibile immaginare, la Salmeron non se ne sta comunque con le mani in mano.

La nuova dark lady del ricco quartiere spagnolo è pronta a tutto pur di stare a fianco di Felipe e, nelle prossime puntate, si rompe definitivamente il suo rapporto con Ursula!