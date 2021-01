Una Vita anticipazioni: Marcia fa l’amore con Santiago, Genoveva trionfa

Marcia decide di lasciarsi andare con Santiago, nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Ciò accade quando mette fine alla sua relazione segreta con Felipe. I due iniziano a incontrarsi di nascosto, ma vengono beccati da Agustina. Sebbene l’avvocato riesca a convincere la sua domestica a mantenere il silenzio su ciò che ha visto, la Sampaio si sente sempre di più in colpa. La giovane brasiliana sa che sta facendo un torto al marito. Così, decide di chiudere definitivamente con l’Alvarez Hermoso! Quest’ultimo non riesce ad accettare questa decisione e, intanto, mente a Genoveva. Infatti, la dark lady intuisce che sta accadendo qualcosa dietro le sue spalle e chiede a Ursula di scoprire la verità tramite Agustina.

Non solo, la Salmeron chiede esplicitamente all’avvocato se ha incontrato di nascosto Marcia. Ovviamente, Felipe nega. Dopo di che, l’Alvarez Hermoso si reca dalla sua amata, che però lo respinge. La brasiliana non ha più intenzione di tradire suo marito e chiede all’avvocato di andare via. Un momento difficile per Felipe, che ora si ritrova costretto a rinunciare per sempre a Marcia. Ad approfittare della situazione ci pensa Genoveva! La dark lady non può non consolare l’Alvarez Hermoso, che ormai sembra aver perso ogni speranza. Intanto, Marcia si lascia andare con Santiago e finisce per baciarlo.

E mentre Genoveva e Felipe trascorrono, inaspettatamente, una bella serata insieme, la Sampaio prende una decisione importante. Fabiana e Casilda le consigliano di arrendersi al marito e di dimenticare per sempre Felipe. Pertanto, invia all’avvocato un biglietto, attraverso il quale rompe definitivamente il loro rapporto. Più tardi, Santiago prepara una sorpresa a Marcia, con lo scopo di farla cadere ai suoi piedi. Ed ecco che marito e moglie trascorrono una notte di passione insieme! Con il trascorrere del tempo, Santiago sente che sta guadagnando la fiducia di Marcia, a cui fa sapere che resteranno ad Acacias.

Infatti, la Sampaio propone al marito di lasciare insieme il ricco quartiere spagnolo. Ma il nuovo arrivato sembra non avere alcuna intenzione di abbandonare la vita che si sta creando ad Acacias. Bisogna, però, fare attenzione a ciò che accade nelle prossime puntate. Le anticipazioni rivelano che Marcia inizia ad avere qualche dubbio sul marito! Quest’ultimo sta nascondendo qualcosa e la Sampaio non ha torto a sospettare. In effetti, dietro l’arrivo di Santiago c’è lo zampino di Genoveva, pronta a tutto pur di avere Felipe al suo fianco. La Salmeron pare essere sempre un passo avanti a tutti!