Anticipazioni Una Vita, Santiago è davvero il marito di Marcia? La verità

Chi è davvero Santiago, l’uomo che si presenta come il marito di Marcia? Le anticipazioni di Una Vita segnalano un vero e proprio caos ad Acacias, con l’arrivo di questo personaggio, che blocca il matrimonio di Felipe. Quest’ultimo si ritrova costretto ad annullare le sue nozze, dopo aver affrontato non poche difficoltà. Infatti, prima di fare la sua proposta alla Sampaio, l’avvocato ha dovuto lottare contro Cesar Andrade e stare a fianco a Marcia in ospedale. La giovane brasiliana ha lottato tra la vita e la morte dopo essere stata colpita dal malvivente, durante il conflitto a fuoco che ha visto protagonista Mauro San Emeterio. Fortunatamente è riuscita a superare il delicato intervento chirurgico e a tornare nel ricco quartiere spagnolo. Nonostante Genoveva si sia dichiarata disposta ad accogliere Marcia in casa sua fino al giorno delle nozze, Felipe ha preferito agire diversamente.

Convinto che la sua amata sarebbe stata in pericolo vicino a Ursula, l’Alvarez Hermoso ha chiesto alla Sampaio di iniziare già da quel momento a vivere nella sua abitazione. Ed ecco che ora è pronto a convolare a nozze, ma non sa che Genoveva sta tramando qualcosa alle loro spalle. Dopo che Ursula ha fallito con il suo piano, la Salmeron decide di mettersi completamente in gioco. Nel frattempo, dimostra di essere felice per il matrimonio di Felipe e Marcia, tanto da aver comprato già il regalo. Improvvisamente l’evento viene bloccato dall’arrivo, decisamente inaspettato, di Santiago. Quest’ultimo blocca tutto e dichiara di essere il marito della Sampaio!

La brasiliana non può fare altro che tornare tra le braccia dell’uomo che credeva morto. Dopo di che, inizia a incontrarsi di nascosto con Felipe. Purtroppo Marcia si sente in colpa dopo questi incontri segreti e decide addirittura di proporre a Santiago di lasciare insieme Acacias. Il nuovo arrivato non sembra essere disposto ad abbandonare il quartiere, anzi. Infatti, tenta di integrarsi nel gruppo dei vicini, mostrandosi cordiale e gentile. Con il passare del tempo, però, spunta fuori la verità sulla reale identità dell’uomo. Marcia scopre, quando ormai è troppo tardi, che non si tratta del suo vero marito!

In realtà, si chiama Israele Becerra ed è il fratello gemello di Santiago! Marcia sposò quest’ultimo diversi anni fa per riconoscenza, in quanto la salvò dalla schiavitù a cui l’aveva sottoposta Andrade. Lo stesso Israele è costretto a confessare come stanno realmente le cose a Marcia! Una fase della trama abbastanza complicata. Il pubblico di Canale 5 potrà assistere a questo momento solo tra qualche tempo. Dunque, per il momento, la Sampaio è convinta che il nuovo arrivato sia davvero suo marito.