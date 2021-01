Anticipazioni Una Vita: Marcia abbandona Felipe, poi decide di andare via

Arriva ad Acacias 38 il marito della Sampaio, che genera non poca confusione; la brasiliana viene poi beccata insieme all’Alvarez Hermoso e decide di lasciare per sempre il quartiere

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, Marcia vuole lasciare Acacias 38. Come mai la fidanzata di Felipe prende questa decisione? Ciò accade quando la Sampaio inizia a incontrarsi di nascosto con l’Alvarez Hermoso. I loro incontri segreti avvengono in quanto Marcia decide di vivere insieme a suo marito, Santiago. Quest’ultimo approda nel quartiere spagnolo proprio quando la Sampaio sta per sposare Felipe. L’uomo si presenta all’evento, interrompendolo, e annuncia di aver sposato Marcia anni fa, a distanza. La giovane brasiliana credeva che il marito fosse morto e si scusa immediatamente con l’Alvarez Hermoso, il quale resta sconvolto da quanto sta accadendo. A questo punto, Marcia decide di rispettare i suoi obblighi e va a vivere insieme a Santiago, che inaspettatamente vuole sistemarsi proprio ad Acacias.

Con il tempo, il pubblico scoprirà che dietro tutto questo c’è ovviamente lo zampino di Ursula. Intanto, Felipe appare davvero distrutto per quanto sta accadendo e ritrova la gioia quando finalmente riesce a incontrare Marcia. Al contrario, la Sampaio si sente in colpa per aver visto di nascosto l’Alvarez Hermoso. I due si baciano e la brasiliana appare demoralizzata, in quanto non vuole comunque tradire Santiago. Genoveva, di fronte al cambio di atteggiamento dell’avvocato, inizia a sospettare qualcosa e non è l’unica. Felipe e Marcia non possono nascondere i loro sentimenti e si incontrano ancora di nascosto. La brasiliana, però, non riesce a sopportare l’angoscia di aver tradito suo marito.

Intanto, Agustina e Fabiana condividono tra le loro le ultime notizie e giungono alla conclusione che Felipe e Marcia sono tornati insieme, nonostante ad Acacias ci sia Santiago. Agustina arriva ad avere una conferma quando scopre i due innamorati che si baciano. L’Alvarez Hermoso chiede alla sua domestica di mantenere questo segreto. Ma essere stati beccati provoca preoccupazione e timori nella Sampaio, che sembra non essere più disposta a incontrarsi di nascosto con Felipe. Infatti, le anticipazioni rivelano che la brasiliana rivela al suo amato che la loro relazione deve finire.

Mette così un punto definitivo alla sua love story con Felipe e propone a Santiago di lasciare Acacias insieme. Il nuovo arrivato, però, si sta integrando nel quartiere e sembra non avere alcuna intenzione di andare via! Genoveva vuole scoprire la verità e si reca a casa dell’avvocato, a cui chiede esplicitamente se si sta incontrando segretamente con Marcia. Chiaramente Felipe nega, ma la Salmeron non gli crede.

L’Alvarez Hermoso non perde le speranze e va a trovare la Sampaio, la quale però gli chiede di andarsene. Questa reazione distrugge Felipe. A questo punto, Genoveva rientra in gioco e approfitta della situazione per consolare l’avvocato. Non solo, la Salmeron consiglia a Santiago di lasciare Acacias insieme a Marcia.