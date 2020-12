Anticipazioni Una Vita: perché arriva il marito di Marcia? Cosa c’è dietro

Nel corso delle prossime puntate italiane, Felipe deve rinunciare alla sua amata, in quanto ad Acacias giunge Santiago; l’arrivo dell’uomo, ovviamente, non è un fatto casuale

Le anticipazioni di Una Vita annunciano l’arrivo del marito di Marcia, Santiago. Ciò accade solo dopo un conflitto a fuoco. Infatti, Felipe riesce finalmente a ritrovare la Sampaio, ma per farla tornare a casa deve fingere di volerla acquistare. Si mette alla ricerca del denaro e si fa anche aiutare da Genoveva. Dopo di che, si presenta da solo di fronte a Cesar Andrade, pronto per lo scambio. Si tratta, però, di una trappola, poiché il malvivente ha ormai scoperto la vera identità di Felipe. A questo punto, inaspettatamente, arrivano sul posto gli agenti della polizia, Mauro e Mendez. Andrade trattiene Marcia e le punta una pistola contro. Di fronte alla scena, San Emeterio spara il trafficante, che colpisce la povera Sampaio.

La brasiliana finisce in ospedale e Felipe non riesce a perdonare a Mauro per quanto accaduto. Marcia lotta tra la vita e la morte. Fortunatamente e grazie a un importante intervento chirurgico, la Sampaio riesce a sopravvivere. L’avvocato, felice per il risultato, riporta a casa la sua amata e ritrova la pace con Mauro. Le anticipazioni rivelano che Felipe decide di rendere finalmente ufficiale la sua relazione, chiedendo a Marcia di diventare sua moglie. La Sampaio accetta ed ecco che arriva il giorno del matrimonio. Prima ancora di pronunciare il loro sì, interrompe la cerimonia un uomo, che si presenta come il marito di Marcia.

A questo punto, la Sampaio non può fare altro che tornare a vivere insieme a Santiago, il quale si sistema ad Acacias. La brasiliana tenta di spiegare a Felipe che credeva l’uomo morto, ma ormai in questa situazione sembra non esserci più alcuna soluzione. Ma come fa Santiago ad approdare nel quartiere spagnolo? Dietro l’arrivo del marito di Marcia c’è molto altro: un piano messo in atto da Ursula. Quest’ultima, quando la Sampaio torna ad Acacias dopo il rapimento, promette a Genoveva che le darà un’altra dimostrazione. Ed ecco che giunge Santiago.

Felipe e Marcia sono costretti a salutarsi. Non importa quanto litigino, il loro amore pare essere impossibile. Intanto, Genoveva tenta di approfittare della situazione e afferma di fronte a Liberto e Ursula che non ha nulla a che fare con l’arrivo di Santiago. In realtà, Marcia si ritrova nuovamente a essere vittima dei piani della Dicenta e della stessa Genoveva. Non solo, dopo tantissimo tempo, viene a galla una verità inaspettata sul nuovo arrivato, che potrebbe dare la possibilità a Marcia e Felipe di vivere il loro amore.

Infatti, Marcia sposò Santiago a distanza e, con il passare delle settimane, inizia a pensare che non sia veramente suo marito!