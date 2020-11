Una Vita, Marcia sta per morire: Felipe incolpa Mauro e non perdona

Uno scontro a fuoco causa una terribile conseguenza: la giovane brasiliana finisce in ospedale in gravissime condizioni e l’Alvarez Hermoso scarica tutta la colpa sul suo caro amico

Felipe ritrova Marcia nelle prossime puntate di Una Vita, ma il piano non procede bene. Secondo le anticipazioni, la brasiliana deve affrontare un’operazione chirurgica di vitale importanza. Ciò accade a causa di un conflitto a fuoco che avviene nel nascondiglio di Cesar Andrade, il trafficante di donne che rapisce Marcia. Quest’ultima, proprio quando sta raggiungendo Felipe alla loro festa di fidanzamento, viene portata via da Acacias. Immediatamente l’Alvarez Hermoso, con l’aiuto esperto di Mauro, si mette alla ricerca della sua amata. Pur di salvarla, l’avvocato appare disposto a tutto. San Emeterio mette in atto un piano ben preciso e riesce a raggirare Andrade, presentandosi con un’altra identità. Scendendo nel dettaglio, l’ex ispettore di Acacias si mostra propenso ad acquistare una delle donne rese schiave da Cesar. In varie circostanze, Felipe rischia di rovinare il piano di Mauro, che intanto confessa di essersi alleato con Mendez per catturare una volta per tutte Andrade.

Di fronte a questa verità, Felipe è convinto che i due poliziotti possano mettere a repentaglio il piano. Così, non fidandosi più di Mauro, decide di agire da solo e complica solo la situazione. L’Alvarez Hermoso afferma di voler acquistare una donna brasiliana di fronte ad Andrade, che gli propone Marcia in cambio di moltissimo denaro. Felipe si mette alla ricerca dei soldi e si ritrova costretto a vendere i gioielli della sua defunta moglie Celia. Non solo, accetta anche un prestito da parte di Genoveva. Ed ecco che arriva l’atteso incontro con Andrade, durante il quale rivede finalmente la sua Marcia. Ma il malvivente ha un asso nella manica!

Andrade svela a Felipe di aver scoperto la sua vera identità e la situazione diventa pericolosa. Fortunatamente sul posto arrivano Mauro e Mendez. Ma ormai Cesar stringe tra le sue braccia Marcia, puntandole una pistola contro. L’Alvarez Hermoso teme per la vita della sua amata e ad agire ci pensa Mauro, che spara un colpo di arma di fuoco contro Andrade. Quest’ultimo, prima di cadere a terra ferito, colpisce alla schiena la brasiliana con la sua pistola!

Le condizioni di Marcia appaiono subito abbastanza gravi! La giovane brasiliana viene trasportata con urgenza in ospedale e qui i medici rivelano a Felipe che è necessario eseguire un’operazione chirurgica, con la speranza che si salvi. Intanto, Mauro chiede scusa all’amico per il pericolo che sta correndo Marcia. Purtroppo l’avvocato non accetta le scuse di San Emeterio, affermando che non potrà mai perdonarlo per quanto accaduto!