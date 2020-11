Anticipazione Una Vita: Felipe trova Marcia, ma è una trappola! Due spari

Le anticipazioni annunciano un colpo di scena abbastanza tragico in questa fase della trama: quando l’Alvarez Hermoso può finalmente riabbracciare la brasiliana scopre di essere caduto in una trappola

Nelle prossime puntate di Una Vita, Felipe deve scoprire dove si trova Marcia. Quest’ultima sparisce nel nulla proprio il giorno in cui l’Alvarez Hermoso avrebbe dovuto rendere ufficiale la loro relazione. Inizialmente si pensa che la brasiliana abbia lasciato Acacias di sua spontanea volontà, poiché impaurita dal giudizio dei vicini. Ma attraverso alcuni indizi, l’Alvarez Hermoso comprende che Marcia è stata rapita! La scomparsa della Sampaio viene causata da Ursula, che in questi giorni si è messa nuovamente in contatto con Cesar Andrade, un trafficante di donne. Con l’aiuto di Mauro San Emeterio, che fa il suo inaspettato ritorno nel quartiere spagnolo, Felipe si mette sulle tracce del malvivente.

Grazie alle indagini dell’ex ispettore di Acacias, l’avvocato riesce a trovare il nascondiglio di Andrade e così anche la sua Marcia. Ma improvvisamente il pubblico italiano vedrà Felipe allontanarsi di Mauro. Il motivo? San Emeterio gli confessa che in realtà è d’accordo con Aurelio Mendez, in quanto hanno intenzione di arrestare una volta per tutte Andrade. Per tale motivo, l’Alvarez Hermoso non si fida e cade inevitabilmente nella trappola del malvivente. Quest’ultimo dichiara di essere pronto a vendergli Marcia, ma dovrà consegnargli moltissimo denaro. Inizialmente Felipe chiede aiuto a Ramon, che purtroppo non può fare più di tanto. A questo punto, l’Alvarez Hermoso si ritrova addirittura costretto a vendere i gioielli di Celia!

Non solo, l’avvocato deve chiedere aiuto a Genoveva, la quale approfitta ovviamente della situazione e concede il prestito. Quando, però, arriva il momento in cui Felipe può finalmente riabbracciare Marcia tutto va storto! Andrade fa sapere all’avvocato di aver scoperto la sua identità e di aver capito che le sue erano solo menzogne. A questo punto, il malvivente fa arrivare sul posto tanti dei suoi uomini, che iniziano a minacciare Felipe e Marcia, puntando contro di loro le armi da fuoco. Fortunatamente arrivano sul posto Mauro e Mendez, ma il conflitto non può essere evitato. Nel rifugio, Cesar prende con sé la Sampaio e le punta una pistola contro la tempia.

Le anticipazioni rivelano che nel mezzo del conflitto si sentono ben due spari! Il pubblico scoprirà che Mauro riesce a sparare un colpo contro Andrade, che cade a terra ferito. Ma l’altro, sparato proprio dal malvivente, colpisce la povera Marcia sulla schiena. Le condizioni di salute della Sampaio appaiono subito abbastanza complicate, tanto che i medici informano Felipe che è necessario procedere con un intervento chirurgico per salvarle la vita. Genoveva cerca di approfittare anche in questa dinamica e mostra tutta la sua vicinanza all’Alvarez Hermoso, che però deve stare molto attento ai prossimi risvolti!