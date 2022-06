Una Vita ultima stagione: quante puntate mancano all’episodio finale

Quante puntate di Una Vita mancano al gran finale? Tra poco il pubblico di Canale 5 dovrà dire addio ad Acacias 38 e così anche a tutti i suoi protagonisti. Quella che sta attualmente andando in onda è la settima e ultima stagione, che è iniziata con il lungo salto temporale di cinque anni. L’attentato anarchico ha cambiato profondamente il ricco quartiere spagnolo, che in realtà non ha mai vissuto periodi super felici. C’è sempre stato qualche problema da risolvere e qualche lutto da affrontare.

Quando la telenovela è stata cancellata i telespettatori sono rimasti spiazzati e non solo loro. Anche gli stessi attori, che non avevano idea che sarebbe arrivata questa decisione così presto, sono stati presi alla sprovvista. I produttori hanno così cercato di trovare subito una trama che potesse regalare al pubblico un degno finale. Ma quando andrà in onda l’ultima puntata di Una Vita? E soprattutto quanti episodi mancano alla fine? Questa stagione è composta in tutto da 80 episodi.

Si tratta del capitolo più breve di questa soap opera spagnola. Infatti, facendo un passo indietro, le precedenti stagioni sono composte da più di 100 puntate. Anzi, addirittura il secondo e il quinto capitolo hanno superato i 300 episodi. Tenendo conto del fatto che l’intera soap opera è composta da ben 1483 puntate e che oggi, giovedì 9 giugno 2022, va in onda la seconda parte dell’episodio numero 1410, mancano 73 episodi all’addio finale.

Bisogna, però, tenere in considerazione che non stiamo parlando di 73 giorni rimanenti di messa in onda. Dal lunedì al venerdì e la domenica, Canale 5 manda in onda nel primo pomeriggio solo mezzo episodio. Dunque, una puntata viene divisa solitamente in due pomeriggi. Invece, il sabato va in onda un doppio episodio.

Dunque, mancano 73 episodi all’ultima puntata di Acacias 38, che vengono suddivisi in altri due mesetti. In teoria, tenendo anche conto del fatto che sabato pomeriggio per ora continueranno ad andare in onda due episodi alla volta, dovrebbe arrivare la conclusione intorno alla fine del mese di luglio 2022. Certo, vanno anche considerati i cambiamenti di programmazione di Canale 5.

Una Vita anticipazioni ultima stagione: Acacias in pericolo

Dopo l’attentato anarchico, i problemi ad Acacias non sono finiti. Aurelio e Genoveva hanno vissuto per cinque anni lontano dal quartiere spagnolo e ora sono tornati per riportare il terrore. In particolare, il Quesada ha delle cattive intenzioni e, come sempre, è disposto a tutto pur di ottenere i suoi obbiettivi.

Per portare a termine il suo folle piano si sta servendo di David e Valeria, i due nuovi arrivati. La Salmeron, questa volta, non sa cosa sta davvero accadendo, ma presto riesce a scoprire tutta la verità. Nel frattempo, Ramon e Felipe sono coloro che non hanno superato la tragedia dell’attentato.

Mentre il resto dei protagonisti ha provato ad andare avanti in questi cinque anni, compresa Lolita. Molto presto, la Casado riaccoglie ad Acacias il figlio avuto con Antonito, il piccolo Moncho. Non solo, per lei ci sono ancora altre sorprese!