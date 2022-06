Una Vita, perché Aurelio sta ingannando Valeria: il suo vero piano

Attraverso le anticipazioni spagnole di Una Vita è possibile comprende nel dettaglio cosa ha davvero intenzione di fare Aurelio in questa nuova e ultima stagione. Va precisato, appunto, che la trama che sta attualmente andando in onda in Italia porterà al saluto finale di Acacias 38. Prima di assistere al gran finale, non mancano ovviamente i colpi di scena. E come accade ormai da tempo, i protagonisti delle oscure dinamiche sono Aurelio e Genoveva. In realtà, questa volta, la Salmeron non è a conoscenza delle reali intenzioni di quello che è diventato suo marito.

Il loro non è di certo un matrimonio basato sull’amore e il Quesada inizia a tramare alle spalle della dark lady. Ma niente sfugge all’occhio attento di Genoveva, che ha già intuito che c’è qualcosa che non quadra nella coppia composta da David e Valeria. Come già anticipato, i due nuovi arrivati non sono davvero sposati. La ragazza ha un altro marito, che si chiama Rodrigo de Lluch. Ed è proprio intorno a quest’ultimo che gira il nuovo e oscuro piano di Aurelio contro il ricco quartiere spagnolo. Dopo l’attentato anarchico, il Quesada vuole far esplodere una nuova tragedia.

Mentre Genoveva indaga su David e Valeria, il pubblico di Canale 5 scoprirà finalmente la verità sui piani di Aurelio. Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, viene fuori che il Quesada non ha mai inviato le lettere che Valeria sta scrivendo per suo marito. La ragazza è sempre più impaziente e chiede ad Aurelio di poter avere una risposta da Rodrigo. Così, Aurelio scrive una lettera fingendo di essere de Lluch e la consegna a Valeria.

In questo modo, tenta di tenerla buona. La ragazza è convinta che il Quesada stia proteggendo sia lei che Rodrigo da persone che vogliono ucciderli. Invece, non è così. Innanzitutto, il messicano pretende che David tenga sotto controllo Valeria, per evitare passi falsi. Oltre questo, il suo scopo è quello di attirare Rodrigo nella sua rete attraverso Valeria.

Crede che restando vicino alla ragazza prima o poi de Lluch si farà vivo. Ma perché vuole a tutti i costi incontrare Rodrigo? L’uomo in questione è uno scienziato, che in realtà sta fuggendo proprio da Aurelio. Quest’ultimo vuole impadronirsi della formula del gas nervino che Rodrigo ha creato a scopo di lucro.

Dopo aver ottenuto questa formula, il Quesada vorrebbe trasformare tutto Acacias in uno stabilimento chimico, acquistando i vari edifici del posto. Questo è il nuovo subdolo piano di Aurelio, di cui Genoveva stranamente non sa nulla. Ben presto, la Salmeron si avvicina alla verità, ma per lei la situazione si complica.

Come già anticipato, tra qualche tempo, il Quesada scopre che dietro la morte di sua sorella Natalia in carcere c’era lo zampino d Genoveva.