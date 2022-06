Una Vita, il segreto di David e Valeria: chi sono davvero e cosa nascondono

Nelle prossime puntate di Una Vita, il pubblico di Canale 5 conoscerà nuovi personaggi, tra cui David Exposito e Valeria Cardenas. I due approdano ad Acacias dopo il salto temporale di cinque anni e, sin da subito, faranno insospettire i telespettatori. E in effetti la nuova coppia nasconde non pochi segreti. La loro storia è intrecciata con un subdolo pieno messo in atto da Aurelio, di cui Genoveva è all’oscuro. Infatti, è proprio la Salmeron a cercare la verità su cosa stanno nascondendo David e Valeria.

Dopo il salto temporale di cinque anni, Genoveva e Aurelio tornano trionfanti nel ricco quartiere spagnolo, annunciando di essersi sposati. Il loro è solo un matrimonio di convenienza e, ben presto, sorgono i primi attriti. In particolare, ciò avviene quando la Salmeron intuisce che suo marito le sta nascondendo qualcosa sulla nuova coppia. Capisce che si conoscono bene e che stanno tramando qualcosa. In realtà, a tramare è solo il Quesada, visto che David e Valeria si ritrovano costretti ad agire a suo piacimento.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che la coppia appena approdata ad Acacias non è realmente una coppia. Ebbene, Valeria è in realtà sposata con un certo Rodrigo Llunch. Ma perché finge di essere sposata con David? Questa bugia fa parte del folle piano di Aurelio, il quale vuole scoprire a tutti i costi la formula per il gas nervino, che conosce solo Rodrigo.

I telespettatori non devono temere, perché tra qualche tempo anche Llunch si fa vivo ad Acacias, ma non per il momento. Intanto, Genoveva deve prima fare le sue indagini per arrivare alla verità. Nota che David e Valeria neppure si rivolgono la parola e non si comportano davvero come marito e moglie. Facendo il punto della situazione, ecco come stanno le cose.

David è un uomo che lavora per Aurelio e che ha come scopo quello di tenere d’occhio Valeria. Quest’ultima, invece, si ritrova costretta a fingere sperando di riabbracciare presto il suo vero marito, Rodrigo. Crede che il Quesada possa aiutarla a ritrovare Llunch, costretto a nascondersi per fuggire da alcuni uomini che vogliono fargli del male.

Valeria è, infatti, convinta che Aurelio in realtà li stia proteggendo. Ma la verità, come si può già immaginare, non è questa. Il Quesada si sta prendendo gioco della Cardenas, fingendo di inviare le sue lettere a Rodrigo. La ragazza è sicura che suo marito stia ricevendo i suoi messaggi. A un certo punto, però, pretende di avere delle risposte da parte di Rodrigo.

Aurelio non si perde d’animo e scrive lui stesso una lettera, fingendo appunto di essere Llunch. Intanto, Genoveva non si ferma e diventa sempre più insistente con il Quesada, in quanto vuole assolutamente scoprire la verità. La Salmeron non se ne sta di certo con le mani in mano e riesce anche a trovare Rodrigo! Ma per questo bisognerà ancora attendere.