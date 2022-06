Una Vita, Aurelio scopre la verità sulla morte di Natalia? Una dura guerra

In queste puntate italiane di Una Vita tutto sta per cambiare ad Acacias. Non solo la morte di Natalia, ma anche altri decessi generano il caos tra i vicini. Il tutto accade proprio in questi giorni, prima del salto temporale di cinque anni. Nessuno dei vicini immagina cosa sta per accadere proprio nel centro del quartiere, fatta eccezione per Aurelio e Genoveva. Il Quesada ha scoperto, attraverso Soledad, che gli anarchici hanno intenzione di fare un attentato. Ovviamente, non fa nulla per impedirlo, anzi.

La Salmeron si gode la scena vedendola come una sua vendetta, mentre Aurelio approfitta del caos per uccidere Anabel! Ebbene sì, il messicano pugnala a sorpresa la povera Bacigalupe, distrutta dal dolore per la morte di suo padre Marcos. In questo modo, il Quesada può ottenere ciò che da tempo desidera: tutta l’eredità del suo nemico. Ma non sa che sua sorella Natalia sta andando incontro a un destino crudele. La giovane Quesada decide di costituirsi alla polizia, come colpevole dell’omicidio di Marcos.

Felipe esce di prigione e torna così in libertà. Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci rivelano che Genoveva non si ferma qui. Decide che è arrivato il momento di mettere definitivamente fuori gioco quella che definiva sua amica. Con la complicità di una detenuta, la Salmeron fa sì che Natalia si uccida in carcere! Un terribile finale per la giovane Quesada, che avrebbe voluto ricominciare una nuova vita con Felipe, senza più far parte dei piani diabolici del fratello e di Genoveva.

Purtroppo, non avrà la possibilità di farlo. Scoppia la bomba ad Acacias e avviene il salto temporale di cinque anni. Tra i vari cambiamenti, c’è Felipe che ormai ha perso la ragione e appare fortemente destabilizzato. Intanto, Aurelio e Genoveva fanno ritorno ad Acacias come marito e moglie. Si scopre subito che il loro non è un matrimonio basata sull’amore.

Si inseriscono in questa trama David e Valeria, una finta coppia che nasconde qualche segreto e che ha a che fare con Aurelio. E mentre Genoveva indaga per scoprire cosa nascondono i due nuovi arrivati, il Quesasa in segreto cerca di capire com’è davvero morta sua sorella Natalia. Improvvisamente, riceve uno strano visitatore in casa sua.

Si tratta di don Matías, un cappellano che ha con sé alcune informazioni sulla morte della sua defunta sorella. Ebbene, Aurelio scopre così che Genoveva ha a che fare il decesso di Natalia e decide di affrontarla! Carica la sua pistola e accusa sua moglie di essere la responsabile. Non solo, la aggredisce e lei perde i sensi.

Ma come sempre la Salmeron ha un asso nella manica e riesce a scamparla anche questa volta. Aurelio e Genoveva arrivano addirittura a fare un patto: da ora in poi non avranno più segreti. In questo modo, la dark lady scopre finalmente qual è la vera storia di Valeria e David.

Bisogna, però, fare attenzione a ciò che accade dopo. Infatti, Aurelio e Genoveva continuano a farsi la guerra, anche se ora sono marito e moglie. Di certo, non vanno d’amore e d’accordo! Pertanto, sono attesi altri grandi colpi di scena.