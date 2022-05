Una Vita puntate giugno 2022: uscite di scena, new entry e tanti misteri

Grandi cambiamenti ad Acacias nelle puntate di Una Vita in onda a giugno 2022. Non solo arrivano nuovi personaggi a dare importanti svolte nel ricco quartiere spagnolo, ma i protagonisti si ritrovano ad affrontare problemi molto importanti. In particolare, il pubblico vedrà al centro dell’attenzione Ramon e Felipe, i quali ancora non hanno superato quanto accaduto durante l’attentato. Intanto, protagonisti sono ancora Aurelio e Genoveva, che sono collegati all’arrivo di David e Valeria.

Natalia muore, Ignacio sposa Alodia

Genoveva riesce a convincere Natalia a mettere in atto un piano per uccidere Marcos. Tutto sembra andare come lei ha progettato, infatti viene arrestato Felipe con l’accusa di aver ucciso il Bacigalupe. Ma per lei la situazione si complica quando scopre che Natalia ha deciso di costituirsi e di prendere il posto dell’Alvarez Hermoso in prigione. A questo punto, la Salmeron prende una triste decisione: con la complicità di una detenuta, fa sì che la giovane Quesada si uccida in carcere.

Anticipazioni Una Vita, scoppia la bomba ad Acacias: anche Anabel muore

Leonardo va a cercare Soledad e le comunica che questo è il giorno in cui provocheranno l’attacco che cambierà per sempre Acacias. E così accade. Vicino al ristorante Nuovo Secolo scoppia la bomba e ci sono diversi morti. Tra questi, purtroppo, ci sono Carmen e Antonito. Una dura perdita per i Palacios e per l’intero quartiere spagnolo. Intanto, approfittando della confusione creata dall’attentato, Aurelio uccide Anabel accoltellandola. Così, raggiunge il suo scopo: impossessarsi dell’eredità dei Bacigalupe.

Una Vita, salto temporale: cosa cambia ad Acacias

Sono trascorsi cinque anni dall’esplosione avvenuta ad Acacias e molte cose sono cambiate. Lolita e Ramon non riescono a ritrovare la serenità. In particolare, il Palacios appare incattivito, in quanto non riesce ancora ad accettare che Carmen e Antonito siano morti. Rosina e Liberto sono caduti in rovina, ma nessuno dei vicini è al corrente della loro situazione. Per i due coniugi la situazione si complica: la sorella e la nipote della Rubio stanno per arrivare ad Acacias.

Stiamo parlando di Hortensia e Azucena, che potrebbero così scoprire che Rosina e Liberto non stanno più bene economicamente. Tutti i vicini prendono parte alla messa commemorativa, tranne Ramon e Felipe. I due amici appaiono come le persone più segnate dal terribile attentato anarchico. L’Alvarez Hermoso è rimasto ferito a una gamba e ha bisogno costantemente dell’aiuto di un infermiere.

Aurelio e Genoveva si sono sposati, arrivano David e Valeria

Intanto, un’auto lussuosa arriva ad Acacias: dopo cinque anni fanno il loro ritorno Aurelio e Genoveva. I due tornano come marito e moglie. Sembrano, inoltre, pronti a mettere in atto dei subdoli piani. Tra loro non sta andando molto bene, in quanto non si tratta di un matrimonio d’amore. Insieme a loro, arriva il maggiordomo Marcelo. Nel frattempo, il pubblico conoscerà David e Valeria, due new entry.

I due sembrano, sin da subito, nascondere dei segreti. E infatti hanno a che fare con Aurelio. Genoveva non sa nulla di tutto questo e cerca, in tutti i modi, di scoprire come mai il Quesada conosce già David e Valeria e cosa nascondono. In particolare, la ragazza chiede insistentemente all’imprenditore messicano notizie su suo marito, di cui per il momento non si sa molto.

Genoveva tenta ancora di scoprire cosa sta accadendo, avvicinandosi sia a David che a Valeria. Intanto, Aurelio chiede assoluta obbedienza al ragazzo, avvertendolo che non può vedere la sua finta compagna come un’amante. Nel frattempo, Marcelo trova una cuoca per la famiglia Quesada che assomiglia molto alla sua defunta nipote: arriva così Luzdivina.

Ramon abbandona Lolita e va a vivere da Felipe

Lolita e Ramon continuano a discutere animatamente, anche perché lui non vuole rendere omaggio alle vittime dell’attentato di cinque anni prima. A questo punto, la Casada dà un ultimatum al suocero: o chiede scusa o può andare via. Invece, Felipe tratta male il suo infermiere Gerardo, che appare molto interessato a Casilda, tanto che più volte prova a instaurare con lei una relazione.

Ramon scopre, in seguito, che Felipe ha deciso di partecipare all’evento dedicato alle vittime dell’attacco anarchico con un discorso e gli chiede di non mettersi sotto pressione. Non solo, incolpa Lolita delle sofferenze dell’avvocato e così inizia una nuova lite. Infatti, decide di raccogliere tutte le sue cose e di andare a vivere a casa di Felipe. Qui lo trova in una pozza di sangue.

Ramon decide così di prendersi cura del suo amico, disprezzando l’aiuto che Lolita vuole offrire. La convivenza dei due amici, però, non procede affatto bene. Discutono animatamente e Lolita arriva appena in tempo per evitare che la loro discussione si faccia più pesante. Oltre ciò, Felipe si scontra anche con la sua nuova infermiera Fatima, tanto che è disposto a buttarla fuori.

Fabiana è molto preoccupata per l’atteggiamento dell’avvocato e chiede a Ignacio di intervenire per farlo ragionare. Dopo di che, Felipe si scaglia contro Lolita e Fabiana, convinto che Fatima abbia rubato in casa sua. Arriva così un nuovo infermiere, Prudencio. Ma anche con lui le cose vanno male. Ora a prendersi cura dell’avvocato ci pensa Dori, la nuova infermiera riconosciuta come un’esperta di pazienti problematici.

Arrivano i Sacristan, Ignacio e Alodia hanno problemi

I Sacristan sono i nuovi proprietari del ristorante Nuovo Secolo. Mentre Fabiana cerca di fare amicizia con questa nuova famiglia, Servante appare sospettoso. Imma cerca di fasi accettare dai vicini e il figlio Guillermo appare subito interessato ad Azucena, la nipote di Rosina. Dopo una ristrutturazione, riaprono il ristorante completamente rinnovato, ma nessuno dei vicini si presenta. Fortunatamente, i Dominguez si presentano nel locale per mangiare.

Ignacio e Alodia sono diventati marito e moglie, ma hanno perso il bambino. Le cose tra loro non procedono alla grande. In particolare, l’ex domestica dei Dominguez si ritrova a rimproverare il ragazzo, che elogia la bellezza e l’eleganza di Genoveva. José Miguel cerca di aiutare i due giovani a mantenere in piedi il loro matrimonio e avverte suo nipote che deve resistere alle tentazioni femminili.

Rosina e Liberto in crisi economica, anche Hortensia in bancarotta

Rosina e Liberto sono sempre più in difficoltà, al punto che lui vorrebbe chiedere aiuto economico a José Miguel. La Rubio, però, non accetta. Hortensia capisce che c’è qualcosa che non va economicamente, ma lei è nella sua stessa situazione. Infatti, Rosina scopre che anche sua sorella non ha più soldi ed è in bancarotta. A questo punto, la Rubio confessa i suoi problemi a Hortensia.