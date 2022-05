Una Vita, la morte di Anabel: ecco perché viene uccisa e quando

Dopo la morte di Marcos, anche sua figlia viene uccisa come prevede il folle piano di Aurelio Quesada, in combutta con Genoveva

Le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano che Anabel muore. In realtà, non è l’unico personaggio a uscire di scena nelle puntate italiane che andranno in onda prossimamente. Il quartiere sta per subire enormi cambiamenti che riguardano un po’ tutti i protagonisti. La giovane Bacigalupe è approdata ad Acacias insieme a suo padre Marcos, per ricominciare una nuova vita. Ma dopo solo qualche tempo sono stati raggiunti dai loro più grandi nemici, i Quesada.

Sin da subito, Aurelio ha messo in moto un folle piano di vendetta contro i Bacigalupe. Non si è mai arreso, neanche di fronte agli ostacoli più grossi. C’è da dire che ha avuto l’opportunità di avvalersi di importanti aiuti, come quello di Genoveva e quello di Natalia. Infatti, quest’ultima l’ha aiutato più volte a organizzare i suoi incontri con Anabel. Nonostante ciò, Natalia non ha mai appoggiato lo spirito vendicativo del fratello nei confronti della sua amica.

Purtroppo, anche la giovane Quesada perde la vita nelle prossime puntate italiane di Una Vita. A causare la sua morte è Genoveva, la quale questa volta agisce in gran segreto senza far sapere nulla ad Aurelio. Infatti, quest’ultimo è ignaro di ciò che sta accadendo alla sorella. In realtà, è troppo impegnato a portare a termine il suo piano di vendetta contro i Bacigalupe.

In questa fase della trama, Genoveva fa in modo che anche Marcos muoia. Non solo, lei e Aurelio sono consapevoli dell’attacco anarchico che sta per colpire Acacias. Una bomba scoppia nel centro del quartiere e causa vari decessi. Ed ecco che proprio in questo momento che Anabel muore, ma non per via dell’attentato.

Facendo il punto della situazione, la giovane Bacigalupe è sempre più intenzionata a trascorrere il resto della sua vita insieme ad Aurelio, per cui prova dei sentimenti fortissimi. Va contro suo padre e decide di sposare il Quesada e riesce nel suo intento. Non sa, però, che dopo il matrimonio ad attenderla non c’è una vita felice insieme al messicano.

Anabel, dopo aver sposato Aurelio, si trova in chiesa e in quel momento scoppia la bomba nel centro di Acacias. La ragazza deve organizzare il funerale di Marcos, morto ancora prima dell’attentato. Si mette alla ricerca di suo marito e si rende conto che è appena scoppiata una bomba nel quartiere.

Ebbene, trova Aurelio e riceve da lui delle scuse. Infatti, il Quesada le chiede perdono prima di commettere questo terribile gesto. Questo è sicuramente uno dei momenti più drammatici della soap opera spagnola, visto che il pubblico di Canale 5 si ritroverà a dover dire addio a vari protagonisti.

Non solo, i telespettatori italiani stanno per assistere all’ultima stagione di Acacias 38. Ed ecco che Aurelio uccide Anabel pugnalandola! Il suo obbiettivo è quello di impossessarsi del patrimonio dei Bacigalupe, visto che è riuscito a sposarla.