Una Vita anticipazioni, Natalia muore: un altro triste colpo di Genoveva

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, il pubblico di Canale 5 dovrà dire addio a una serie di personaggi. C’è un salto temporale che porta i telespettatori a scoprire una realtà di Acacias differente da quella che hanno conosciuto finora. Scoppia una bomba nel ricco quartiere spagnolo, che causa alcune morti. Natalia non muore a causa dell’attentato degli anarchici, ma per via di un terribile piano che Genoveva mette in atto per sbarazzarsi di lei. Dunque, è ormai certo che la Salmeron non considera realmente sua amica la giovane Quesada.

Il tutto accade quando la dark lady decide di eliminare definitivamente Marcos. Fa sì che sia Natalia a ucciderlo e che Felipe ritrovi il suo corpo senza vita. Infatti, proprio l’Alvarez Hermoso viene arrestato con l’accusa di aver ucciso il Bacigalupe. A questo punto, la giovane Quesada decide di costituirsi. Non può assolutamente permettere che l’avvocato paghi per l’omicidio che ha commesso lei. Natalia è davvero innamorata di Felipe e lo dimostra anche in questo caso. Si reca così dalla polizia e si dichiara colpevole dell’assassinio di Marcos.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano che Natalia muore in carcere. La sorella di Aurelio, poco prima della sua morte, comprende di essere una vittima della trappola messa in atto da Genoveva. Non appena Felipe viene scarcerato, la Salmeron deve comunque fare i conti con il Quesada. Infatti, Aurelio appare abbastanza arrabbiato con la sua alleata per aver messo in pericolo la vita della sorella.

Il messicano non immagina minimamente che il piano di Genoveva preveda la morte di Natalia. In realtà, il suo scopo iniziale è quello di far ricadere la colpa dell’omicidio di Marcos su Felipe. Infatti, vuole a tutti i costi che il marito paghi per tutto ciò che le ha fatto passare. Non intende ucciderlo, ma fargli passare il resto della sua vita in prigione.

Quando comprende che Natalia si sta dichiarando colpevole del delitto perché nutre dei forti sentimenti per Felipe, Genoveva cambia i suoi piani. Ebbene, la Salmeron ordina a una detenuta in prigione di uccidere la Quesada. Purtroppo è proprio questo ciò che accade: Natalia viene uccisa da una donna in carcere che riceve l’ordine da Genoveva di eliminarla definitivamente.

A nulla servono i tentativi della Quesada di salvarsi. Ormai per lei non c’è alcuna via di fuga e ancora una volta Genoveva sembra avere la meglio. Infatti, le anticipazioni spagnole annunciano sia la morte di Natalia che quella di Marcos. E non finisce qui. Altri protagonisti perdono la loro vita prima dell’importantissimo salto temporale!