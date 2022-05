Anticipazione Una Vita, Marcos muore! Felipe finisce in carcere

Nelle prossime puntate di Una Vita, il pubblico di Canale 5 dirà addio a Marcos Bacigalupe, che viene ucciso. Il padre di Anabel muore, proprio come Genoveva ha progettato. La Salmeron vuole eliminarlo a tutti i costi e, in più, vendicarsi di Felipe. Il suo piano prende inizio nel momento in cui rivela all’Alvarez Hermoso che Marcos ha abusato di Natalia quando vivevano in Messico. Non appena scopre questo terribile segreto, l’avvocato va a trovare Natalia, la quale finisce per raccontargli l’accaduto.

A questo punto, Genoveva esorta Natalia a sostenerla nel suo piano per uccidere Marcos. La dark lady è convinta che il Bacigalupe meriti di morire una volta per tutte. Intanto, in mezzo alla strada, Felipe ha un acceso confronto con Marcos. E questo è ciò che aveva previsto la Salmeron. Era sicura che l’avvocato avrebbe reagito male di fronte al racconto della Quesada. I vicini riescono a fermare lo scontro in tempo, prima che vengano alle mani e Genoveva è soddisfatta dei risultati che sta ottenendo.

Ora per lei è arrivato il momento di arrivare alla conclusione. Le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano che Genoveva dà appuntamento a Marcos a casa sua, anticipandogli la sua intenzione di vendergli il 5% delle azioni dell’azienda. Riesce, anche in questo caso, a ottenere ciò che vuole. Sa che il Bacigalupe non rinuncerebbe mai a un’opportunità del genere, che gli permetterebbe di togliere ad Aurelio la posizione di vicepresidente.

Cade così nella trappola della dark lady di Acacias 38. Ebbene, Genoveva porta avanti un piano curato nei minimi dettagli. Infatti, durante questo incontro, permette a Marcos di firmare i documenti del passaggio di proprietà. Ritrovatosi solo con la Salmeron e ormai troppo distante da Soledad, il Bacigalupe ci prova con Genoveva. Inizia a corteggiarla dopo aver preso i vari accordi.

Genoveva si rifiuta di cedere alle sue avances e Marcos sembra essere sul punto di abusarla! Ed ecco che qui entra in gioco Natalia, la quale riesce a bloccarlo in tempo. La Quesada, d’accordo con la Salmeron, assiste di nascosto a tutta la scena ed esce nel momento giusto. Dopo anni trascorsi a elaborare l’abuso subito dal Bacigalupe, la sorella di Aurelio reagisce proprio come ha immaginato sempre Genoveva.

Natalia uccide Marcos! Si scaglia contro di lui con un coltello, facendolo morire in pochi istanti. A questo punto, le due lasciano il corpo del Bacigalupe e l’arma del delitto nell’appartamento, dove si presenta proprio Felipe! Secondo il piano della Salmeron, la colpa deve ricadere nell’avvocato, che solo poco prima ha dato vita a quell’acceso scontro con lui.

Così, Felipe finisce in prigione con l’accusa di aver ucciso Marcos. La verità non è questa, è chiaro. Natalia non se la sente proprio di lasciare che l’avvocato paghi per la sua colpa e così confessa l’omicidio. La Quesada si ritrova di nuovo in carcere, dove purtroppo per arriva un tragico finale!