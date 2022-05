Una Vita anticipazioni: Soledad compie un altro omicidio, ecco chi uccide

By

Le anticipazioni di Una Vita annunciano un altro omicidio ad Acacias! A commetterlo è di nuovo Soledad, che si ritrova costretta a portare a termine questo compito. Ma chi uccide la domestica dei Bacigalupe? Prima di arrivare a questa fase della trama, il pubblico di Canale 5 vedrà Marcos scoprire finalmente la verità sulla morte di Felicia. Decide di recarsi in ospedale da Mendez, il quale può rivelargli cosa aveva scoperto prima di essere aggredito. A questo punto, l’investigatore privato gli confessa la verità: è stata Soledad a uccidere Felicia.

Marcos non riesce a credere alle parole dell’ex ispettore di Acacias, tanto che se la prende con lui. Nel frattempo, la domestica cerca di eliminare definitivamente Mendez, senza però riuscirci. Ed ecco che arriva la resa dei conti tra lei e Marcos. Quest’ultimo a casa tenta di estorcere alla domestica la verità e riesce nel suo intento! Ha così ha conferma che Soledad ha ucciso Felicia per gelosia, in quanto è sempre stata innamorata di lui. Il Bacigalupe perde completamente le staffe e cerca di uccidere la domestica.

A salvare Soledad ci pensa Anabel, la quale arriva proprio nel momento in cui suo padre sta per commettere un delitto. Le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano che la domestica riesce così a fuggire. E dove trova rifugio? Da Aurelio, ovviamente. In questi mesi, la cameriera ha spesso ricevuto ordini da parte del Quesada, che questa volta le chiede un favore in cambio: uccidere un uomo.

Intanto, Marcos si scusa con Mendez per non averlo creduto e gli fa sapere che Soledad ha confessato di aver ucciso Felicia. La domestica non vuole, però, commettere altri omicidi. Infatti, inizialmente, si rifiuta di eseguire l’ordine di Aurelio. Ed ecco che la verità sulla morte di Felicia fa presto il giro del quartiere. La polizia inizia a cercarla, mentre Aurelio vuole mettere fine alla vita di Pierre Caron!

Ebbene, Soledad uccide l’uomo sotto l’ordine di Aurelio. A trovare il corpo di Caron sono Felipe e Natalia. Ancora una volta, l’Alvarez Hermoso si ritrova di fronte a un enorme mistero e, con Mendez, riflette su quanto potrebbe essere accaduto. Invece, Natalia inizia a pensare che suo fratello sia coinvolto in questo nuovo omicidio e ne parla anche con Felipe.

Nel frattempo, Aurelio confessa a Genoveva che l’autore di questo delitto è sempre Soledad! Dopo di che, quando si ritrova solo con la domestica, le chiede informazioni sulla dinamite che sta nascondendo. Non solo, le ruba anche una foto di Fausto. Ben presto, il Quesada scopre il famoso piano degli anarchici che destabilizza per sempre le dinamiche del quartiere di Acacias 38 e che ha come protagonista Soledad!